Anche Google punta a fare la rivoluzione col metodo Passkey

Le Big Tech, mano a mano, stanno puntando tutte su Passkey come metodo per l'accesso sicuro basato sul riconoscimento biometrico

Anche Google ha reso disponibile in Italia Passkey, un servizio che punta a fare la rivoluzione nel mondo delle password eliminando non solo la parole chiave per accedere ai profili e ai servizi in rete ma anche l’autenticazione a due fattori. Nel monografico dedicato abbiamo spiegato i problemi dei metodi che abbiamo usato finora non trascurando vantaggi e svantaggi del sistema passkey. Quali sono i rischi di questa tipologia di progresso?

Passkey Google e Apple, il futuro è qui

Si tratta di un sistema che – mano a mano che le applicazioni renderanno disponibile l’utilizzo – è destinato a diffondersi a macchia d’olio. Del resto, come abbiamo ricostruito, esiste lo standard FIDO che unisce le Big Tech da anni nel preciso intento di eliminare le password. Passkey, tra le altre cose, si pone anche come ambizioso obiettivo quello di eliminare il phishing; ci sono però una serie di rischi – tra cui troviamo il furto e l’attacco diretto al dispositivo – che non argina del tutto la possibilità che qualcuno faccia breccia nel sistema.

Considerato che la password accedendo all’account è ancora il metodo largamente più utilizzato nel mondo, i dati relativi all’anno 2023 – in cui gli italiani, ancora una volta, dimostrano di usare “123456” come password non avendo capito che pericolo possa essere – sono preoccupanti. Proprio per questo tornano utili una serie di studi che hanno come obiettivo la generazione di password il più possibile efficaci.