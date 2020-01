Il parlamento tunisino contro Salvini: «Azione vergognosa, solidarietà alla famiglia e al minore coinvolto dall’ex (per fortuna) ministro»

Gli echi della vicenda di Matteo Salvini che ha citofonato a una famiglia tunisina di Bologna sono arrivati sino a Tunisi, dove l’assemblea parlamentare ha deciso di reagire ufficialmente, attraverso un suo esponente, Sami Ben Abdelaali, che ha reso pubbliche alcune dichiarazioni molto forti nei confronti del leader della Lega.

LEGGI ANCHE > «Quando ero giornalista mi divertivo a fare ‘ste cose», così Salvini viola il codice deontologico

Parlamento Tunisia protesta contro Salvini e la scena del citofono

«Siamo sbalorditi, la Tunisia non merita un trattamento del genere. In Tunisia quest’azione vergognosa di Salvini ha scatenato una grande protesta – ha spiegato Sami Ben Abdelaali – unita a manifestazioni di solidarietà nei confronti della famiglia tunisina e del minore citati per nome dall’ex (per fortuna) ministro dell’Interno».

Il rappresentante dell’assemblea tunisina ha ritenuto le frasi di Matteo Salvini diffamatorie nei confronti della famiglia tunisina e ha ricordato anche che uno dei protagonisti indicati all’interno del video del leader della Lega era un minorenne e che, pertanto, avrebbe dovuto avere una tutela maggiore.

Parlamento Tunisia, la questione del minore coinvolto

«Anche se un parente di questa famiglia ha avuto precedenti penali, questo non giustifica una tale campagna di odio – ha detto il rappresentante dell’assemblea tunisina -. Chi sbaglia deve pagare, ma non possiamo tollerare il discredito sull’intera comunità tunisina che è sana e lavoratrice». Inoltre Sami Ben Abdelaali ha ricordato a Matteo Salvini l’inutilità di fare azioni del genere per scopi e finalità elettorali, censurando questa pratica.

Insomma, quella che – nelle intenzioni del leader della Lega – doveva essere l’ennesimo modo per far parlare di sé in campagna elettorale in vista delle regionali in Emilia-Romagna rischia di trasformarsi in un caso internazionale.