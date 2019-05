Anche all’humor inglese vanno messi dei limiti, sopratutto se si tira in ballo il Royal baby. Lo sa bene Danny Baker, conduttore radiofonico della Bbc che ha esagerato nell’ironizzare sulle orrori i miste di Archie Harrison, il primogenito di Meghan Markle e del Principe Harry e settimo erede al trono.

Paragona il Royal Baby ad una scimmia, licenziato conduttore radio della Bbc

Il Baby Sussex aveva già fatto la storia come il primo afroamericano della famiglia reale inglese. Un inno all’inclusività e alle coppie “miste”, all’apertura a diverse etnie e costumi. Meghan Markle infatti ha portato una ventata, che per alcuni è una tempesta, di rinnovamento grazie alle sue origini: nata in America e figlia di una donna afroamericana, ha sempre difeso la sua cultura sin dall’inizio – ricordiamo tutti il coro gospel al matrimonio.

La nascita del primo bambino afroamericano a Buckingham Palace è stata però malamente commentata da Danny Baker, conduttore radiofonico della Bbc che ha tirato troppo la corda. Su Twitter aveva infatti postato un’immagine di una scimmietta vestita in perfetto stile inglese con la didascalia: «Royal Baby leaves the Hospital», il royal baby lascia l’ospedale.

La Bbc «Un grande errore che va contro i nostri valori»

Un’ironia inaccettabile: nonostante il tweet sia stato rimosso (non prima di essere stato salvato da molti altri account) e nonostante le sue scuse, Baker si è visto strappato il contratto di lavoro. «Mi hanno letteralmente buttato sotto un autobus» ha scritto Baker sul suo profilo twitter in aperta contestazione della decisione dell’emittente, che ha però risposto difendendo il licenziamento. «È stato un grande errore che va contro i valori dell’emittente» ha dichiarato un portavoce Bbc aggiungendo che «Danny è un brillante radiofonico ma non presenterà più la trasmissione settimanale».

(credits immagine di copertina: Twitter Calvin Mccrimon. royal baby: © Xinhua via ZUMA Wire))