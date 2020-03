Il papà di Di Battista sui social: «Prendi questo virus, zingaro»

Qualche ora dopo l’annuncio di Nicola Zingaretti in merito alla sua positività al coronavirus, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio, ha preso in prestito una canzone di Iva Zanicchi – la famosa Zingara, presentata al Festival di Sanremo nel 1969 – per scrivere un post allusivo, come è prassi da qualche tempo a questa parte: «SAN REMO 1969 – scrive sui social network -. “Prendi questo virus, zingaro E poi dimmi che destino avrai”. Di Riccardi e Albertelli. Cantano Iva Zanicchi e Nicola di Bari».

Papà Di Battista sui social: «Prendi questo virus, zingaro»

Già nei giorni scorsi, il padre dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle aveva utilizzato alcune canzoni del passato per commentare vicende politiche d’attualità. Nei giorni scorsi, ad esempio, aveva trattato la vicenda dell’audio della senatrice renziana Sbrollina, parafrasando il testo della Società dei magnaccioni. Insomma, il riferimento sembra abbastanza chiaro.

Zingaretti positivo, gli haters del web lo insultano e gli augurano la morte

In seguito all’annuncio di Nicola Zingaretti in merito alla sua positività da coronavirus, sui social network si è scatenata la solita confusione causata da haters che, come al solito, approfittano di disgrazie altrui per mettersi in evidenza. La notizia data dal segretario del Partito Democratico ha solleticato gli istinti peggiori. Nemmeno di fronte alla salute delle persone, insomma, si riesce a osservare rispetto.

#Zingaretti annuncia di essere positivo al #coronavirus, sui social compaiono gli insulti. pic.twitter.com/uHhGB4DQbL — Ultime Notizie (@ultimenotizie) March 7, 2020

Soltanto questa mattina, alla notizia della positività di un poliziotto della scorta di Matteo Salvini, in tanti avevano riservato commenti censurabili anche relativamente al leader della Lega. Una prassi che lo stesso Salvini ha censurato e che l’intera comunità politica aveva condannato.