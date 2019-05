Il direttore di Raitre: «Pamela Prati non verrà pagata per andare a Chi l’ha visto»

Pamela Prati finisce a Chi l’ha visto. La notizia è stata anticipata dal portale di gossip Dagospia, che ha rivelato per primo la partecipazione dell’attrice e show girl alla trasmissione in onda il mercoledì in prima serata condotta da Federica Sciarelli. Stando a quanto riportato da Roberto D’Agostino, sarebbe una mossa per cercare di rispondere, in termini di share, alla trasmissione di Barbara d’Urso in diretta in contemporanea il mercoledì sera (la scorsa settimana, Chi l’ha visto ha raggiunto l’8% di share, percentuale non altissima, alla quale la Sciarelli non è abituata).

Pamela Prati sarà ospite di Chi l’ha visto

Pamela Prati, che in questi giorni sta facendo parlare moltissimo di sé vista la paradossale vicenda finita su tutti i settimanali di gossip della presunta storia d’amore con un fantomatico Mark Caltagirone, sarà dunque l’ospite d’onore di una trasmissione – Chi l’ha visto appunto – che solitamente non ha bisogno di rincorrere le mode del momento.

Quando Dagospia ha diffuso la notizia dell’ospitata, in rete sono state pubblicate immediatamente delle critiche alla produzione e, soprattutto, si è diffusa una grande incognita sull’eventuale compenso da destinare alla stessa Pamela Prati. A smorzare ogni polemica ci ha pensato il direttore di rete di raitre, Stefano Coletta, che è stato contattato dalla redazione online del Fatto Quotidiano.

Pamela Pratis gratis a Chi l’ha visto

«Pamela Prati – ha detto Coletta – non sarà pagata, a Chi l’ha visto? nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno». Il direttore di rete ha affermato che nel corso della trasmissione, Pamela Prati si occuperà di offrire il proprio punto di vista sulle truffe romantiche. Il direttore di raitre ha infatti affermato che questa tematica è una dei filoni d’inchiesta del programma Chi l’ha visto, che si occupa di episodi simili a quello di Pamela Prati da anni.

Resta soltanto da chiedersi: siamo sicuri che si tratti di una vera e propria truffa romantica o che, invece, dietro alla storia di Pamela Prati e di Mark Caltagirone, ci sia qualcos’altro?