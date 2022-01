Come faranno Raiuno e Canale 5 a seguire l’eventuale ottavo scrutinio del presidente della Repubblica

E adesso sull’elezione del presidente della Repubblica, dal punto di vista della comunicazione, arriva anche la scure del palinsesto televisivo. In questa lunga settimana di elezione del prossimo inquilino del Quirinale, siamo stati abituati a lunghe maratone dei talk show politici, sia sulle reti Rai, sia sulle reti Mediaset. Ma il fatto di incrociare un possibile scrutinio con la prima serata del sabato sera era una ipotesi che in pochi avevano auspicato: tutti si aspettavano che l’elezione avvenisse molto prima. Senza contare il fatto che l’esigenza del doppio scrutinio giornaliero si è resa necessaria (ed è stata accolta) soltanto nelle ultime ore, non essendo prevista all’inizio del “rituale” dell’elezione del presidente della Repubblica. Come potrebbe incidere una eventuale ottava votazione sulle prime serate delle reti televisive, dunque?

Palinsesto tv con ottavo scrutinio: come cambiano Raiuno e Canale 5?

Massimo Falcioni di TvBlog lo fa notare su Twitter:

se si arriva a domani, le ammiraglie sperano nell’elezione al 7° scrutinio. all’8°, rai1 e canale5 sarebbero bloccate da tali e quali e, soprattutto, c’è posta per te. senza contare che tutti i talk tradizionali al sabato sono in ferie. si allungherebbero controcorrente e in onda — Massimo Falcioni (@falcions85) January 28, 2022

Un eventuale ottavo scrutinio si incrocerebbe con Tale e Quale Show su Raiuno. Ipotizzando che ragioni di ordine pubblicitario e accordi presi in precedenza impediscano una modifica del palinsesto, a essere penalizzata, dunque, l’informazione del Tg1 che non avrebbe lo spazio necessario per un approfondimento. Stessa cosa per Canale 5, dove – proprio in queste settimane – va in onda uno dei programmi di punta dell’intera programmazione: C’è posta per te di Maria De Filippi.

Va da sé che, in questo caso, la rete televisiva che affronterebbe una eventuale ottava votazione (con relativo scrutinio) di sabato sera sarebbe La7. Maratona del week-end?