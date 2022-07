La pagina a pagamento su La Stampa per dire che all’estero potevamo vantarci: «Il mio premier è niente meno che Draghi»

Non è nuovo a iniziative di questo genere. Chi ha la memoria buona ricorda sicuramente una pagina acquistata su Repubblica per diffondere una domanda a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini ai tempi – che sembrano lontanissimi, nonostante fossimo già in questa scellerata legislatura – del governo gialloverde. All’epoca, la domanda riguardava il piano B per l’uscita dell’Italia dall’euro, con intento polemico e con una stilettata ai due leader politici che prendeva in considerazione il loro rapporto con l’elettorato. Anche oggi, l’imprenditore Lupo Rattazzi ha acquistato una pagina di giornale – questa volta La Stampa -: al suo interno non ci sono domande, ma solo un ringraziamento a Mario Draghi. La pagina di ringraziamento a Mario Draghi e le sensazioni personali dell’imprenditore quando, all’estero, poteva sfoggiare il nome del suo premier.

Pagina di ringraziamento a Draghi, la firma di Lupo Rattazzi

«Grazie Prof. Draghi – si legge a caratteri cubitali -. Perché lei aveva restituito dignità alla nazione. Perché lei aveva ripristinato la fiducia nel nostro Paese da parte di tutto il mondo. Perché lei era riuscito ad arginare la deriva nei conti pubblici e a tener testa al populismo. Perché, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, lei aveva collocato il nostro Paese dalla parte giusta. Perché lei, per 17 mesi, ci ha consentito di andare all’estero potendo dire con grande orgoglio: “Io sono italiano e il mio premier si chiama niente meno che Mario Draghi”. Grazie di cuore, prof. Draghi».

L’acquisto di una pagina su un quotidiano o – comunque di uno spazio pubblicitario – comporta un costo decisamente elevato, a seconda della tiratura del giornale. Sicuramente, La Stampa prevede spazi appetibili, ma rappresenta un top di gamma per quanto riguarda il listino prezzi. All’imprenditore Rattazzi, evidentemente, tutto questo è sembrato doveroso: investire del denaro per ringraziare il presidente del Consiglio. Che proprio ieri avrebbe detto: «Ci sarà tempo per i saluti, adesso continuiamo a lavorare».