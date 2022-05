Imprese: accettare i pagamenti dilazionati per aumentare le vendite

In un periodo storico come quello attuale in cui spesso non si dispone della necessaria liquidità per finalizzare un acquisto, non deve stupire che sempre più persone si stiano rivolgendo ai pagamenti dilazionati.

A dispetto di quel che si possa pensare, però, tale realtà non è da considerarsi come vantaggio unilaterale a favore dei consumatori, ma riguarda anche aziende e imprese le quali hanno iniziato con sempre maggiore frequenza a rendere disponibili i pagamenti rateali in virtù dei loro innegabili vantaggi.

Pagamenti dilazionati: chi riguardano?

È indubbio che dall’inizio della pandemia di Covid-19 si sia verificato un aumento esponenziale dei pagamenti dilazionati non solo negli e-commerce, ma persino nei vari negozi fisici. Alla luce di ciò si potrebbe pensare che si tratti in fondo di un fenomeno temporaneo, tuttavia non è così e la filosofia Buy Now, Pay Later, cioè compra adesso e paga dopo, si sta diffondendo a macchia d’olio.

Nel 2019, tanto per citare uno dei casi più clamorosi, il gigante dell’e-commerce Amazon ha iniziato a sperimentare e introdurre la possibilità di acquisti rateali sulla propria piattaforma e l’accoglienza è stata al di là di ogni aspettativa. Il fatto, però, è che non solo le grandi multinazionali dell’e-commerce si sono rese conto dell’enorme potere dell’acquisto flessibile, ma il medesimo esempio si sta diffondendo anche nelle attività commerciali fisiche a dimostrazione di come il trend sia tutt’altro che destinato a scemare.

La nota società Experian, operante nel settore delle statistiche del credito a consumo, ha recentemente pubblicato un report dal quale è emerso come 4 consumatori su 5 vedono negli acquisti dilazionati un’alternativa più che affidabile con la quale sostituirebbero immediatamente, laddove potessero, ogni altra soluzione di pagamento oggi disponibile.

Pagamenti dilazionati: quali vantaggi?

Il primo vantaggio dal quale partire è quello dell’incremento delle vendite. Potrebbe sembrare quasi paradossale, ma la possibilità di rateizzazione degli acquisti ha un impatto enorme sulle vendite dal momento che i consumatori godono di una maggiore flessibilità e al contempo tendono a fidelizzarsi a chi tale flessibilità la rende possibile.

Sono numerosi gli studi del settore che hanno appurato come i consumatori tendano a prediligere queste soluzioni proprio perché il vedersi scalati immediatamente tutti i fondi necessari all’acquisto è qualcosa di inconsciamente non desiderabile.

Non solo, per le varie attività commerciali, sia esse fisiche sia online, rendere disponibili i pagamenti dilazionati significa poter contare su un flusso di cassa costante e quindi anche su una maggiore capacità di sostenere eventuali periodi di magra e/o di crisi.

Ecco perché anche imprese o aziende dovrebbero puntare con forza sui pagamenti dilazionati, i vantaggi di cui potrebbero beneficiare sarebbero superiori a qualsivoglia sforzo effettuato in tal senso.

Pagamenti dilazionati con Pagolight

Sono diverse le soluzioni sul mercato che si occupano di rateizzazione di pagamento, per questo è necessario propendere verso l’opzione più congeniale alle proprie esigenze.

Nello specifico, aumentare le vendite con Pagolight è estremamente semplice dal momento che i benefici offerti riguardano sia i venditori sia gli acquirenti, ma per quest’ultimi è possibile effettuare acquisti immediati fino a 3.000 Euro potendo suddividere il relativo importo fino a 12 mesi senza alcun costo accessorio.

Si tratta quindi di una realtà che imprese e aziende dovrebbero prendere in considerazione per fidelizzare i propri clienti e al contempo aumentare le vendite.