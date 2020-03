Tre pacchi bomba esplosi a Roma a poca distanza l’uno dall’altro

Quello di cui non ha affatto bisogno l’Italia è una nuova psicosi. Ma a Roma c’è molta preoccupazione per quanto accaduto oggi, a distanza di poche ore tra un episodio e l’altro. Tre pacchi bomba sono esplosi nella Capitale: o meglio, due sono stati recapitati all’interno di due abitazioni in due quartieri distinti, mentre l’altro è stato individuato nel centro di smistamento delle poste di Fiumicino. In tutti e tre i casi sono rimaste coinvolte tre donne, ferite seriamente alle mani e al volto, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Le esplosioni si sono verificate al centro di smistamento delle poste di Fiumicino, poi al Salario e poi sulla Trionfale. Due donne di 57 e di 58 anni hanno ricevuto i due pacchi bomba che sono stati recapitati, rispettivamente, in via delle Piagge e in via Fusco. La prima donna è stata ricoverata al Policlinico Umberto I, mentre la seconda è stata ricoverata all’ospedale Gemelli.

Ora, spetterà alla polizia scientifica fare gli ulteriori rilievi sui tre casi di esplosioni a Roma. Occorrerà analizzare la natura dell’esplosivo utilizzato, che permetterà di stabilire se ci sia una qualche connessione tra i tre episodi. Certo, le tempistiche sembrano essere quantomeno sospette e sembrano andare nella direzione del collegamento tra le tre esplosioni. Ma occorrerà stabilire cos’hanno in comune gli indirizzi dei destinatari del materiale esplosivo. Un inquietante giallo che va a preoccupare ulteriormente la Capitale.