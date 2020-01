Durante una intervista realizzata con Good Morning America, Ozzy Osbourne ha rivelato di soffrire del morbo di Parkinson. Una malattia che gli era stata diagnosticata già nel febbraio 2019, ma che aveva tenuto nascosto ai suoi fan fino ad oggi.

La confessione di Ozzy Osbourne: «Ho il morbo di Parkinson»

Quando Ozzy Osbourne interruppe il tour mondiale, si scatenarono le voci che non godesse di buona salute. Il cantante 71enne però è sempre stato molto riservato sulle sue condizioni di salute, e non stupisce quindi che abbia tenuto per sé e i suoi cari la diagnosi fattagli nel febbraio 2019. A quasi un anno di distanza la star della musica ha però deciso di parlarne pubblicamente. «Non sono bravo coi segreti. Non posso più girarci attorno, stavo finendo le scuse» ha detto a Good Morning America spiegando di non poter più tacere. «Vengo da una famiglia di classe operaia, odio deludere le persone. Odio non poter svolgere tranquillamente il mio lavoro – ha raccontato – vedere mia moglie andare a lavoro, i miei figli andare a lavoro, e tutti loro cercare di aiutarmi, alle volte mi deprime ancora di più, perché non posso contribuire in alcun modo alla vita familiare». «Ma mettiamola così – ha aggiunto poi – sto molto meglio di come non stessi a febbraio. Ero totalmente scioccato». Parole a cui ha fatto eco la moglie Sharon Osbourne, seduta al suo fianco durante tutta l’intervista. «Non è neanche lontanamente una sentenza di morte – ha detto in tono rassicurante- Ma senza dubbio ha degli effetti non trascurabili su certi nervi e sul corpo. Ed è come se avesse un giorno buono, un altro giorno buono, e improvvisamente un giorno terribile».

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY — Good Morning America (@GMA) January 21, 2020

(Credits immagine di copertina:fermo immagine video twitter Good Morning America‏ @GMA)