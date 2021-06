Google eliminerà automaticamente i messaggi di password monouso dopo il loro impiego

Autenticazioni a due fattori, codici numerici di ingresso in portali in seguito a una duplice verifica di sicurezza. Abbiamo tutti a che fare con le OTP, le cosiddette one-time-password, quelle sequenze di numeri che ci vengono inviate – via mail o, peggio, via sms – per consentirci l’accesso a determinati servizi per i quali abbiamo impostato un doppio livello di protezione. Ora, Google sta pensando di aggiornare i suoi sistemi di messaggistica per cancellare automaticamente i messaggi contenenti le OTP una volta utilizzate.

One time password, la nuova soluzione di Google

Al momento, la sperimentazione si dovrebbe concretizzare esclusivamente per quanto riguarda il mercato indiano. Una soluzione che si dovrà necessariamente accompagnare a un altro passaggio: una suddivisione per categoria dei messaggi ricevuti, con una sezione legata alle conversazioni personali e un’altra afferente a tutte le comunicazioni bancarie o dei dati d’accesso a siti o portali. Un po’ – insomma – come Google fa già per le mail.

Google ha affermato che le nuove funzionalità verranno implementate nel corso delle prossime settimane in India, sui telefoni Android con versione 8 e successive. Non è ancora chiaro – dal momento che i portavoce di Mountain View hanno rifiutato di rilasciare commenti in merito – se la funzionalità potrà essere a disposizione anche in altri Paesi oltre all’India.

Google Messages è l’app nativa – nei sistemi operativi Android – per ricevere SMS o MMS. Sul mercato indiano è molto utilizzata ed è per questo che il bacino di utenza principale per il test sull’applicazione sarà proprio l’India. Il sistema della cancellazione delle OTP è pensato per eliminare qualsiasi messaggio con i codici 24 ore dopo l’invio dello stesso. Un bel modo per ripulire – senza nessuna fatica – le caselle dei messaggi e avere così una esperienza di utilizzo migliore.