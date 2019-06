Ha fatto molto discutere la decisione del direttore dell’Ospedale di Chivasso di affiggere un crocefisso in ogni stanza della struttura, ma il direttore dell’azienda sanitaria chiarisce che «ci sono sempre stati». Infuriati i radicali e Leu, che riconducono la decisione a Matteo Salvini.

Polemiche all’Ospedale di Chivasso per il «crocefisso in ogni stanza»

«A partire dal 10 giugno verranno posizionati presso tutte le stanze di degenza del presidio i crocefissi». A sancirlo è la lettera del direttore dell’Ospedale di Chivasso Alessandro Gilardi, con una raccomandazione alla «massima disponibilità di accesso affinché la manutenzione possa svolgere in tempi brevi il compito di posizionamento». Una decisione che ha sollevato diverse polemiche, sebbene il direttore dell’azienda sanitaria sanitaria To4 Lorenzo Ardissone abbia chiarito che non si tratta di una novità. «I crocefissi ci sono sempre stati – ha commentato Ardissone – Facendo i lavori mesi fa, alcuni crocefissi si erano rotti e abbiamo semplicemente ritenuto di sostituirli». E chiarisce anche che «se a qualcuno in stanza non fa piacere averlo lo togliamo e lo rimettiamo quando va via. È solo una questione di ordine, se qualcuno crede che sia una questione politica si sbaglia. È un’opera che abbiamo iniziato quando ancora non c’erano le elezioni».

Le reazioni al crocefisso nelle stanze dell’Ospedale di Chivasso: «C’è sempre qualcuno più Salviniano di Salvini»

Il riferimento alla classe politica è successivo alle polemiche sollevate dalla diffusione della notizia. Marco Grimaldi di Leu ha infatti definito la vicenda «un meccanismo penoso», aggiungendo che «prima di polemizzare e chiedere spiegazioni mi sono immaginato questo film: noi perdiamo le elezioni, il dottore in questione manda questa lettera per attirare l’attenzione, noi polemizziamo e lui si fa difendere da chi le ha vinte». Critico anche Silvio Viale che ha ironizzato su Facebook dicendo che «il messaggio è chiaro: in questo ospedale non ti resta che affidarti a Cristo». Lo storico volto dei Radicali ha poi aggiunto che «c’è sempre qualcuno più Salviniano di Salvini, chissà se farà mettere anche un rosario appeso ai letti».

