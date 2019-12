Sui social media russi è diventato virale un video inizialmente condiviso da un membro russo del WWF che mostra un orso polare con una strana scritta dipinta in nero sulla sua pelliccia che riporta “T-34”, carro armato utilizzato dall’Unione Sovietica contro la Germania Nazista durante la Secondo Guerra Mondiale.

Mistero sull’orso polare con una scritta dipinta sulla pelliccia

LEGGI ANCHE> E se la storia dell’orso polare moribondo fosse diversa da come è stata raccontata? | VIDEO

Il T-34 è il mezzo corazzato con il quale le forze dell’Unione Sovietica respinsero l’avanzata della Germaia Nazista durante il secondo conflitto mondiale. Ed ora è anche il soprannome affibbiato ad un orso polare avvistato in Russia, ma non è ancora nota la posizione geografica esatta: è infatti in corso una indagine per risalire al luogo dell’avvistamento. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, a diffondere le immagini dell’animale, sulla cui pelliccia è stata scritta la sigla del carro armato con della vernice nera, è stato un membro del WWF Russo, riportando che ne era entrato in possesso attraverso un gruppo Whatsapp di indigeni dell’Estremo Oriente russo, più precisamente della regione Chukotka. Stando ai media russi che hanno ripreso la notizia, potrebbe trattarsi di un’azione di protesta da parte delle popolazioni locali, che si sono lamentati di come gli orsi polari si avvicinino sempre di più alla comunità per poter trovare del cibo. Il gesto però potrebbe mettere a serio rischio la sopravvivenza dell’animale, che con le lettere cubitali nere addosso non potrà mimetizzarsi adeguatamente con l’ambiente.

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video Instagram vesma.today)