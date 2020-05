Il tweet (poi rimosso) di Ornella Vanoni: «Se Silvia Romano era felice, convertita e sposata perché l’avete liberata?»

Che sia stato uno scivolone sui social, lo certifica il fatto che – qualche minuto dopo la sua pubblicazione – il tweet di Ornella Vanoni su Silvia Romano sia stato prontamente rimosso. In effetti, le parole della cantante e interprete italiana sul rapimento e la liberazione della 24enne rispondevano ai più comuni cliché del dibattito odierno relativo all’arrivo di Silvia Romano a Ciampino, quando la volontaria partita per il Kenya si è presentata con un abito tipico somalo e ha affermato di essersi convertita, senza alcuna costrizione, all’islam.

Ornella Vanoni e il tweet poi rimosso su Silvia Romano

«Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta – aveva scritto Ornella Vanoni -, ma perché l’avete liberata? Restava là e lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni ai terroristi. Altro non so dire, o soltanto: chissà se casuale il suo ritorno per la Festa della Mamma».

All’interno del tweet, la cantante aveva riportato alcune delle fake news che stanno circolando in queste ore su Silvia Romano. Innanzitutto, la ragazza ha dichiarato di non essere sposata con i suoi carcerieri, che non ha nemmeno visto in faccia: sei persone a volto coperto l’hanno seguita in tutti i suoi spostamenti. Successivamente, ha insinuato il dubbio che Silvia Romano fosse incinta (‘chissà se è casuale il suo ritorno per la festa della mamma’). Anche questa circostanza è stata smentita dalla ragazza subito dopo il suo atterraggio a Ciampino.

Su Twitter, più nessuna traccia della dichiarazione. Che tuttavia ha fatto in tempo a essere ripresa da alcune agenzie di stampa.