Salvini risponde a un possibile governo M5S-Pd: «All’opposizione si fa meno fatica»

Nel corso del punto stampa che Matteo Salvini ha fatto intorno all’ora di pranzo davanti a Montecitorio, il leader della Lega ha parlato dei possibili sviluppi della crisi di governo. Dopo la descrizione della giornata di ieri in Senato e dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ormai ex ministro dell’Interno ha spiegato alcuni punti della sua strategia politica e la richiesta di un ritorno alle urne.

Opposizione Matteo Salvini, il futuro della Lega

«Il ritorno al voto – ha detto Salvini – non è una minaccia. Il presidente della Repubblica è Sergio Mattarella e lui saprà gestire la crisi come meglio crede. Io non ho minacciato nessuno quando dico che il giorno dopo la formazione di un nuovo governo gli italiani scenderanno in piazza». Matteo Salvini ha spiegato perché ha ritirato la mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte e ha sorriso quando i giornalisti gli hanno fatto notare di essere stato ‘bullizzato’ dal presidente del Consiglio durante il discorso di ieri: «Non aveva senso sfiduciare un premier che aveva annunciato le sue dimissioni – ha detto Salvini -. Quanto ai nuovi orizzonti, io sono stato insultato da Conte come se fosse stato un Renzi qualsiasi. Passare da un governo con la Lega a uno con il Pd necessita di uno stomaco forte».

Opposizione Matteo Salvini: «Si fa meno fatica»

E, a proposito di questo, Matteo Salvini ha anche detto quale sarà il suo destino se ci dovesse effettivamente essere un accordo tra M5S e Partito Democratico: «Paradossalmente, essere all’opposizione è un vantaggio – ha detto il leader della Lega -, perché si fa meno fatica e si sta più comodi». Tuttavia, nonostante la battuta sul minor lavoro da fare quando si è all’opposizione, Matteo Salvini dovrebbe ricordare che la massima capitalizzazione del suo vantaggio elettorale è avvenuta proprio mentre la Lega si trovava al governo. Un contraccolpo in direzione contraria potrebbe invece fargli perdere più di qualche punto.