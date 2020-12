Diamo il benvenuto su Youtube al primo podcast “visibile” per sordi

Da oggi su Youtube il podcast One More Time per sordi con le prime interviste audio "visibili" alle persone sorde

Su Youtube arriva oggi il primo podcast per sordi. I nove episodi di One More Time, podcast di Luca Casadei, nel quale otto volti noti raccontano i loro momenti più difficili e il percorso di rinascita che ne è conseguito. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra WSC Originals ed ENS – Ente Nazionale Sordi – sezione provinciale di Milano -. Da oggi su un canale Youtube apposito due interpreti si occuperanno di tradurre in lingua dei segni italiana i nove episodi di One More Time.

I protagonisti degli otto episodi di One More Time – il conduttore Daniele Bossari, il fondatore di Guru Matteo Cambi, lo youtuber Willwoosh, la tennista Francesca Schiavone, l’ex Ct della nazionale Gian Piero Ventura, l’attivista Vladimir Luxuria, il coreografo Luca Tommassini e l’ex calciatore Fabio Macellari – potranno da oggi raccontare la loro storia anche ai non udenti. Dare la possibilità anche ai sordi di sentire questi contenuti – pubblicati sulle principali piattaforme a partire dallo scorso ottobre – è un ulteriore passo per fare sì che questi «racconti straordinari possano arrivare a tutti», ha detto Casadei.

Il presidente dell’ Ente Nazionale Sordi di Milano Virginio Castelnuovo ha ringraziato pubblicamente «l’idea di WSC Originals le interviste audio sono finalmente “visibili”. «Tutte le emozioni, le sensazioni che dal pubblico udente vengono percepite attraverso l’intonazione, le pause, le risate», ha affermato, «saranno vissute anche dalle persone sorde, diventando accessibili grazie alla LIS. I nostri occhi potranno ascoltare 9 storie di donne e uomini grazie a questa bellissima opportunità». Tutti i contenuti – frutto del lockdown 2020 di Luca Casadei – verranno resi disponibili a partire dal pomeriggio di oggi sul canale One More Time – Podcast.