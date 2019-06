Per ricevere la somma hanno filmato l'omicidio

L'omicidio compiuto per 9 milioni di dollari offerti sul web

Una storia che sembra appena uscita da un libro di Stephen King quella scoperta in Alaska dove un 21enne aveva offerto 9milioni di dollari per le riprese di un omicidio. La vittima, Cynthia Hoffman, aveva solo 19 anni. Nel terribile omicidio coinvolti anche dei minorenni.

Alaska, la proposta via web: «Riprenditi mentre uccidi la tua amica e ti pagherò 9 milioni di dollari»

A mandare l’offerta è stato il 21enne dell’Indiana Darin Schilmiller. Utilizzando il nome di copertura “Tyler” e Fingendosi milionario, aveva offerto 9 milioni di dollari alla diciottenne Denali Brehmer, studentessa in Alaska, per commettere un omicidio. Schilmiller aveva messo delle condizioni chiare: doveva uccidere una ragazza che fosse una cara amica, riprendersi mentre lo faceva e poi spedirgli i filmati.

Denali Brehmer aveva scelto come vittima la sua amica Cynthia Hoffman, 19enne con disabilità mentali. La ragazza è stata ingannata da Denali e i suoi complici, Kayden McIntosh di 16 anni e Caleb Leyland di 19 anni e altri due con un’età inferiore ai 14 anni. Il gruppo le ha fatto credere di andare a fare una gita nella zona delle cascate di Thunderbird, vicino Anchorage. La vittima, bendata e strangolata, è stata uccisa con uno colpo a bruciapelo sparatole da McIntosh, mentre l’amica filmava l’intera scena da mandare a Schilmiller. Il corpo senza vita di Cynthia Hoffman è stato poi gettato nel fiume Eklutn. Il cadavere è poi riaffiorato in superficie due giorni dopo: melò frattempo era stato emesso un allarme sparizione dopo la segnalazione dei genitori agli agenti. Durante le operazioni di ricerca il gruppo di ragazzi aveva di non averla più vista dopo la gita al parco, ma alcune versioni erano contrastanti. Questo ha insospettito gli agenti che hanno quindi controllato i device dei ragazzi, scoprendo il terribile piano. Risaliti a Schilmiller, questi ha negato di avere a che fare con l’omicidio, ma è stato poi inchiodato dallo scambio di mail e filmati, mostrati durante il processo.

(Credits immagine di copertina: © TNS via ZUMA Wire)