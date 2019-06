Olimpiadi 2026, trionfa il progetto di Milano-Cortina

Dopo un lungo percorso – fatto anche di liti e dissidi interni al governo italiano – il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di premiare il progetto di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026. I Giochi invernali, dunque, si disputeranno in Italia e non in Svezia, i nostri concorrenti rimasti sconfitti nel duello finale di Losanna. Grande soddisfazione per per la nostra delegazione. Ora il via al progetto già annunciato nel corso dell’ultimo anno.

Nel recente passato, prima della candidatura ufficiale di Milano-Cortina (in tandem), era stata inserita anche la città di Torino che aveva già maturato esperienza in questo ambito ospitando le Olimpiadi invernali del 2006. Ma questo triangolo ha provocato diversi passi indietro e dibattito politico. Alla fine, infatti, il capoluogo piemontese si è tirato indietro dalla corsa, lasciando a Lombardia e Veneto l’onore e l’onere di presentare la candidatura congiunta.

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina

«C’è tutta l’Italia e un paese unito e compatto che rivendica la legittima ambizione di poter offrire questa opportunità a noi stessi e a tutte le delegazioni che ospiteremo – aveva detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo allo SwissTech Convention Center di Losanna, prima del suo discorso e del verdetto del Cio . Vediamo come andrà, ma siamo molto uniti e determinati». Un’unità ritrovata solo alla fine, dopo le tensioni dei primi momenti che avevano anche messo a rischio la presentazione di una candidatura credibile per le Olimpiadi 2026.

Un’occasione importante per l’Italia

Lo stesso presidente del Consiglio ha, però, smorzato i toni sensazionalistici, ricordando come le Olimpiadi 2026 sono un qualcosa di importante, ma non rappresentato uno specchio in cui riflettersi senza fare nulla: «Abbiamo storia, ricchezza e tanto da offrire. È un esame, c’è un verdetto, ma manteniamo le giuste proporzioni. Non è un momento in cui l’Italia dimostrerà tutta se stessa senza appello, insomma. È un’occasione importante per il Paese».

(foto di copertina: Logo candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026)