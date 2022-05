La nuova regola dell’App Store per eliminare più facilmente account e dati arriverà il 30 giugno

Durante il suo evento WWDC 2021, il colosso informatico Apple aveva introdotto varie modifiche alle politiche per l’App Store. Ora, con l’evento WWDC 2022 – pronto per il 6 giugno – Apple ricorda agli sviluppatori che è pronta per attivare alcuni aggiornamenti alle sue politiche che erano state in precedenza ritardate. Due modifiche, per eliminare account e dati semplicemente, alle regole dell’App Store che Apple sta confermando saranno disponibili dal 30 giugno. Saranno disponibili, però, solo sussistendo due requisiti, ovvero che le app che offrono servizi di gruppo online a pagamento utilizzino il sistema di pagamento in-app di Apple e offrano eliminazioni semplici dell’account (compresi i dati personali archiviati) all’interno di qualsiasi app che consente agli utenti di attivare un account.

Leggi anche > Le leggi e la conseguente stretta in arrivo per gli app store

Su App Store arriverà una nuova funzionalità per eliminare account e dati più semplicemente

Nell’ambito delle modifiche della WWDC 2021 – la Worldwide Developers Conference è il tradizionale appuntamento che ogni anno Apple organizza per dialogare con gli sviluppatori e presentare le novità software della sua piattaforma – non era presente la politica sui servizi di gruppo online (come lezioni ed eventi). In realtà, questa politica è precedente a quella del 2021, perché Apple ne ha ritardato l’introduzione per tre volte. La prima volta nel 2020, dopo che Facebook aveva affermato che, la stessa, avrebbe avuto un impatto scorretto sulle piccole imprese vulnerabili, mentre la seconda nel 2021. La politica avrebbe, poi, dovuto essere lanciata lo scorso gennaio, con la politica di permettere agli utenti di avviare l’eliminazione dell’account dall’interno di un’app. Ma il 22 gennaio, Apple spostava la scadenza al 30 giugno 2022 per entrambe le modifiche: «Data la recente recrudescenza di COVID e il suo continuo impatto sui servizi di persona», aggiungendo che avrebbe fornito agli sviluppatori più tempo per aggiornare le loro app. Apple potrebbe ritardare ancora? Forse sì, perché ha già inviato dei promemoria. Uno di questi è una nota sul requisito di eliminazione dell’account, ma entrambe le politiche sono considerate nella pagina delle modifiche più urgenti per gli sviluppatori. Apple ha dichiarato che «Non è sufficiente fornire solo la possibilità di disabilitare o disattivare temporaneamente un account. Le persone dovrebbero essere in grado di eliminare l’account, insieme ai propri dati personali» e che «Le app nei settori altamente regolamentati potrebbero dover fornire flussi di supporto aggiuntivi per confermare e facilitare il processo di eliminazione dell’account».

Sul portale online, Apple ha annunciato ieri, 24 maggio 2022, che l’obbligo di cancellazione dell’account inizierà il 30 giugno: «Ricordiamo che le app che supportano la creazione di account devono consentire agli utenti di avviare l’eliminazione del proprio account all’interno dell’app a partire dal 30 giugno 2022, come descritto in App Store Review Guideline 5.1.1(v). Tale termine è stato prorogato per fornire ulteriore tempo per l’attuazione di tale requisito». L’utente viene invitato, dunque, nel momento in cui aggiornerà la propria app a tenere conto: dell’opzione di eliminazione dell’account, che secondo il colosso informatico dovrebbe essere facile da trovare nella propria app, aggiungendo che se quest’ultima offre «Accedi con Apple», l’utente dovrà utilizzare l’API REST Accedi con Apple per revocare i token utente quando elimina un account. Sul blog, Apple specifica anche che «Non è sufficiente fornire solo la possibilità di disabilitare o disattivare temporaneamente un account. Le persone dovrebbero essere in grado di eliminare l’account insieme ai propri dati personali» e che «Le app in settori altamente regolamentati possono fornire flussi di assistenza clienti aggiuntivi per confermare e facilitare il processo di eliminazione dell’account». Apple conclude il post sul proprio blog invitando gli utenti ad attenersi ai requisiti legali applicabili per l’archiviazione e la conservazione delle informazioni sull’account utente e per la gestione dell’eliminazione dell’account e che «Ciò include il rispetto delle leggi locali in diversi paesi o regioni».