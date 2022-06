Come cambiano le regole degli annunci TikTok dopo la violazione delle norme Ue

TikTok è stato attenzionato per la violazione delle norme dell’Unione Europea quando si tratta di rispetto dei consumatori in particolare per quello che riguarda gli schemi di guadagno rapido e gli annunci non dichiarati e resi trasparenti. La piattaforma ha scelto di collaborare con la Commissione europea andando ad aggiornare la propria policy sugli annunci TikTok. Il primo allarme è arrivato da parte di un’organizzazione per i diritti dei consumatori che ha accusato TikTok di non proteggere i bambini dalla pubblicità occulta e da contenuti inappropriati.

La nuova policy per gli annunci TikTok

L’annuncio è stato dato martedì di questa settimana, quando la Commissione Ue ha fatto sapere che – in seguito a una consultazione – TikTok si è impegnato ad allineare le sue norme sugli annunci ai regolamenti Ue. Cosa cambia? Gli utenti potranno segnalare contenuto brandizzati ma non segnalati correttamente, tutti quegli annunci che – se finiscono nel feed dei bambini – potrebbero indurli a comprare qualcosa.

La policy aggiornata vieta anche la promozione di «prodotti e servizi inappropriati» quali sigarette, alcolici e programmi per fare soldi rapidamente. Per gli annunci a pagamento è prevista una nuova e più esplicita etichetta e gli utenti dovranno chiarire in maniera esplicita con l’attivazione di un interruttore quando stanno pubblicando qualcosa di riconducibile a contenuti #ad o #sponsored. Tutti gli utenti con oltre 10 mila follower, inoltre, vedranno revisionati i loro contenuti.

«Accogliamo con favore l’impegno di TikTok per una maggiore trasparenza nel modo in cui gestisce la sua attività commerciale – ha commentato il commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders in un comunicato sulla questione – Grazie al nostro dialogo, i consumatori saranno in grado di individuare tutti i tipi di pubblicità a cui sono esposti quando utilizzano questa piattaforma».

TikTok ha fatto sapere, tramite un portavoce, di aver «apprezzato la possibilità di collaborare con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori per rivedere e apportare modifiche a una serie di politiche e funzionalità».