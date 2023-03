Chi è Nunzia Ciardi, direttrice ACN ad interim, e chi sono i possibili sostituti di Baldoni

Roberto Baldoni, dopo quelli che sono stati mesi di alti e bassi con il governo Meloni e i sospetti che alla base di ciò possa esserci una visione differente, si è dimesso. In attesa della nomina di un successore – che potrebbe già avvenire già nel pomeriggio di oggi, durante il Consiglio dei ministri in programma – l’interim dovrebbe spettare alla vice di Baldoni, Nunzia Ciardi. Chi è la donna che, attualmente, si trova a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e quali sono i nomi – dai più papabili a quelli che sono frutto di voci di corridoio – per un possibile sostituto?

Chi è Nunzia Ciardi e qual è, ora, il suo ruolo?

Nunzia Ciardi è vicedirettrice dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dal 16 settembre 2021, quando è stata nominata dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi. In precedenza – precisamente da gennaio 2017 a novembre 2021, quando ha assunto il nuovo incarico – Ciardi è stata a capo della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Una carriera ad occuparsi di crimini online e del loro contrasto, quindi, l’hanno portata a ricoprire quella posizione oggi.

Tra le altre cose, è stata responsabile della direzione e del coordinamento delle unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche del paese relativamente al cyber-terrorismo, al contrasto della criminalità cyber a livello economico-finanziario, nella prevenzione e nel contrasto di reati cibernetici contro i minori e contro la persona.

Il suo ruolo è anche quello di favorire il coinvolgimento delle donne nel settore della sicurezza cibernetica in quanto membro del Consiglio del “Women4Cyber”, iniziativa dell’Organizzazione Europea per la Sicurezza Cibernetica. Autrice del libro “Con lo smartphone usa la testa”, Ciardi ha anche vinto il premio “Inspiring Fifty 2021 Italy” per le personalità del mondo imprenditoriale, del business e dell’accademia per le donne qualificabili come “role model” nell’ambito della tecnologia.

Il ruolo di Nunzia Ciardi ora – fino alla nomina del nuovo Presidente – è a tutti gli effetti quello che ha ricoperto Baldoni fino all’altroieri sera: qualsiasi cosa accada in termini di cyber offensive (anche in riferimento alla campagna di cyber attacchi del collettivo di hacker Noname057(16), che ha preso di mira i siti delle istituzioni italiane), la persona operativa è lei.

Chi sono i possibili successori di Baldoni?

Nel pomeriggio di oggi il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) sentirà Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e referente politico del direttore dell’Agenzia. L’auspicio è quello di chiudere la partita della nuova nomina già nella giornata di oggi.

I nomi papabili sono quelli di Franco Massi e (il più probabile) Bruno Frattasi. Le caratteristiche che deve avere la persona nominata sono le seguenti stando a quanto affermato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza: «Uomo dello Stato, con un profilo istituzionale, in grado di avere una comunicazione corretta con l’esecutivo e in particolare con l’Autorità delegata, il sottosegretario Mantovano. E non per forza un grande esperto della materia».

Come riporta Repubblica questa mattina, Frattasi sembrerebbe essere l’uomo in pole position per ricevere la nomina poiché – oltre al suo ruolo di prefetto di Roma, ex capo di gabinetto al Viminale di Lamorgese nei governi Conte I e Conte II – ha la stima sia di Mantovano sia di Piantedosi.

Franco Massi, dal canto suo, è stato prima ufficiale della Guardia di Finanza poi magistrato della Corte dei Conti. Ha anche ricoperto il ruolo di vicesegretario generale della Difesa. «Il direttore dell’Agenzia non deve svolgere un ruolo tecnico, ma di coordinamento», spiegava il governo nella giornata di ieri, e le figure individuate – non avendo, a differenza di Baldoni, nessun tipo di formazione in ambito cyber security – corrispondono in pieno all’identikit.

