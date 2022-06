Ad aprile un terzo di chi è stato su internet in Italia ha utilizzato TikTok

Il 32,3% di tutte le persone che hanno utilizzato internet in Italia nel mese di aprile 2022 ha utilizzato TikTok. Un numero che segna una ascesa definita «indiscutibile» secondo quanto si legge nell’ultima anlisi di Social Media Trends 2022. Si tratta di 14,4 milioni di utenti che corrispondono anche al 38% di coloro che, nello stesso mese, hanno utilizzato i social. Dove risiedono le ragioni di tali numeri? Nel report si legge, in riferimento al numero utenti TikTok, che «la piattaforma offre una barriera d’ingresso così bassa quando si tratta di produrre contenuti video creativi e di piccole dimensioni, mentre offre l’opportunità di un’enorme portata organica e coinvolgimento».

Perché questo grandissimo numero utenti TikTok?

Tutto gira attorno alla forma, quei video creativi e di piccole dimensioni che hanno un potenziale di viralità e di coinvolgimento massimo. Considerato tutto, per le aziende, i brand, gli enti e le organizzazioni diventa sempre più importante esserci su TikTok e – come riporta Repubblica citando il “TikTok Benchmark Report” – i brand analizzati pubblicano una media di 1,8 video a settimana per un totale di 8 al mese.

In generale la frequenza di pubblicazione – che può aumentare anche a cinque video a settimana per i brandi più attivi – dipende dal numero di follower e dalla dimensione dell’account. Tra i settori meno attivi (che pubblicano un po’ più di una volta a settimana) troviamo il non profit e food & beverage. Quando si parla di coinvolgimento per visualizzazione si arriva quasi al 9% per gli account più grandi.

Le squadre sportive arrivano ad avere una media di tasso di coinvolgimento pari all’11% per visualizzazione. Dal rapporto si evince come maggiore è il numero di follower, minori sono le visualizzazioni per follower. Il punto del report – che fornisce, a chi si registra, tutta una serie di metriche concrete – è che, alla fine della fiera, TikTok è stato reso un social estremamente funzionali a seconda dei propri obiettivi e facilmente valutabile.