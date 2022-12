Se vuoi compagnia in videochiamata mentre vai a casa non è 1522 il numero da chiamare

Quando si parla di violenza subita e di chi può aiutare in questi casi, avere le informazioni giuste è vitale. Ecco perché è necessario – come hanno fatto anche altre redazioni di fact checkers – chiarire che il numero 1522 non è un servizio di videochiamate a cui si può trovare qualcuno che, h24, risponde per accompagnare in videochiamata qualcuno che non si sente sicuro per strada, mentre sta tornando a casa o andando da qualche parte. L’informazione sbagliata si sta diffondendo sui social – e in particolar modo in un post condiviso su Facebook – con l’immagine di un fischietto rosa, la scritta «DONNEXSTRADA» e il copy: «Sapevi che esiste un servizio che ti fa compagnia al telefono mentre percorri una strada che non ti sembra sicura?».

Cos’è, realmente, il numero 1522

Partiamo dal capire cos’è Donnexstrada: si tratta di una associazione che si occupa di aiutare le vittime di violenza di genere con diversi tipi di supporto. La possibilità di venire accompagnati mentre si cammina per strada, quando non ci si sente al sicuro, c’è ma non è accessibile chiamando il 1522 bensì tramite il contatto in direct della pagina @violawalkhome su Instagram.

Proprio da questa, una volta fatta la richiesta, parte una videochiamata delle operatrici di Donnexstrada con chi ha richiesto il servizio, così che possa evitare di camminare completamente solo e abbia qualcuno che gli faccia compagnia. Cosa succede, invece, chiamando il 1522? Questo corrisponde al numero di un servizio pubblico promosso dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiamandolo, si può parlare con diversi operatori che danno sostengo giuridico e psicologico a vittime di violenza e stalking, ottenendo anche indicazioni su strutture pubbliche o private in cui recarsi sul territorio. Assicurando l’anonimato, questo servizio non può prevedere l’utilizzo di una videochiamata.