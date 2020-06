Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 25 giugno

I dati coronavirus 25 giugno individuano un numero di persone attualmente positive pari a 18.303. Nella giornata di oggi i morti sono 34 (dopo il ricalcolo dovuto alla comunicazione corretta dalla Regione Marche), dato che porta il totale dei decessi da coronavirus a 34.678 da inizio pandemia nel nostro paese. I Dimessi/Guariti di oggi sono 614, numero che porta il totale a 186.725. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 56.061 tamponi (per un totale di 5.163.154 test fatti dall’inizio dell’emergenza sanitaria) che hanno portato alla luce 296 nuovi casi. Il totale dei casi nel nostro paese da quando tutto è cominciato sale oggi a 239.706.

Numeri coronavirus 24 giugno, cosa c’è di positivo

Anche oggi le terapie intensive si alleggeriscono, con 4 persone uscite dai reparti. Continuano a calare le persone attualmente positive, con il numero di dimessi e guariti in aumento (anche se meno nella giornata di oggi rispetto alle precedenti).

Numeri coronavirus 24 giugno, cosa c’è di negativo

Rispetto alla giornata di ieri, a fronte di appena 3 mila tamponi in più, il numero dei nuovi contagi si è alzato. Segnalato un ricalcolo del numero dei decessi di oggi – che all’inizio erano stati fissati a 37 – al cui dato sono stati sottratti 3 morti della regione Marche che erano stati esclusi dal calcolo. Rispetto a ieri si registra un aumento percentuale dei nuovi casi del +0,37% in Campania e del +0,18% in Lombardia.

🔴 #Coronavirus, il numero dei decessi odierni è 37 perché al dato di ieri vanno sottratti 3 decessi che la Regione Marche ha escluso con un ricalcolo. • Tasso grezzo di letalità: 14,5% Regioni con il maggiore aumento % rispetto a ieri:

Campania +0,37%

Lombardia +0,18% — YouTrend (@you_trend) June 25, 2020

(Immagine copertina dall’account Twitter You Trend)