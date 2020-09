Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 settembre

I numeri coronavirus 21 settembre segnano un aumento di nuovi casi pari a 1350 unità (299.506 da inizio pandemia) e 17 morti (dato che porta il totale dei morti a 35.724). In aumento le persone ricoverate e quelle che necessitano di terapia intensiva: sono 110 i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore con – allo stato attuale – 2.475 persone ricoverate in tutta Italia. +7 persone in terapia intensiva, portando a 232 il numero di persone che necessitano di questa tipologia di cura. Gli attualmente positivi sono 42.372 in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 settembre

Numeri Coronavirus 21 settembre, cosa c’è di positivo

Calano i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri.

Numeri Coronavirus 21 settembre, cosa c’è di negativo

Rispetto alla giornata di ieri aumenta il bilancio dei morti, che salgono a 17 rispetto ai 15 di ieri. Aumentano di molto i ricoverati e le persone che necessitano di terapia intensiva.