Numeri coronavirus 16 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Ieri i nuovi contagi coronavirus erano a +8.804, oggi i numeri coronavirus 16 ottobre dicono che i nuovi contagi sono 10.010. I morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore sono 55, dato che va ad aggiungersi al totale, portando i decessi da inizio pandemia a 36.427. I dimessi e guariti sono oggi 1.908; i ricoveri aumentano di 434 unità delle quali 52 in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 107.312. I tamponi effettuati sono stati 150.377, che si aggiungono a quelli effettuati da inizio pandemia portando il dato a quota 13.322.204. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 391.611 le persone che hanno contratto il coronavirus.

🔴 #Coronavirus, 16/10/20 • Attualmente positivi: 107.312

• Deceduti: 36.427 (+55, +0,15%)

• Dimessi/Guariti: 247.872 (+1.908, +0,78%)

• Ricoverati: 6.816 (+434)

• di cui in Terapia Int.: 638 (+52)

Tamponi: 13.322.204 (+150.377) Totale casi: 391.611 (+10.010, +2,62%)

Numeri coronavirus 16 ottobre, cosa c’è di positivo

Cala il numero dei decessi rispetto a ieri: oggi si registrano 55 nuovi contagi rispetto agli 83 di ieri. Aumentano, seppure di poco, anche i dimessi e i guariti.

Numeri coronavirus 16 ottobre, cosa c’è di negativo

Salgono i nuovi contagi e salgono i ricoveri sia in regime ordinario che in terapia intensiva. Se ieri i ricoveri sono stati 373 di cui 47 in terapia intensiva, oggi i numeri crescono: 434 ricoveri di cui 52 in terapia intensiva. La notizia peggiore è sicuramente quella relativa ai nuovi contagi: la soglia dei 10 mila nuovi positivi al coronavirus è stata sfondata e oggi sono stati fatti circa 13 mila tamponi in meno rispetto alla giornata di ieri.

Tre giorni, tre nuovi picchi: la curva di contagio continua a salire dal 14 ottobre (7.332) passando per il 15 ottobre (8.804) e arrivando ad oggi. I numeri dei nuovi contagi in Campania non sono mai stati alti quanto oggi, come ha annunciato De Luca: 1.261 nuovi casi per cui «le mezze misure non servono più», ha detto il governatore della Campania. Notevole l’incremento anche in Lombardia, con 2.419 nuovi contagi. Il Piemonte oggi segna +821 per quanto riguarda i nuovi contagi.