Novara, uccide un suo coetaneo e confessa con un post su Facebook

«Ho fatto una cazzata per amore». Inizia così il post scritto su Facebook da Alberto Pastore, un 23enne di Borgo Ticino – in provincia di Novara – che ha confessato l’omicidio di un suo coetaneo la notte scorsa. Un’ammissione poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno raggiunto dopo il tentativo di fuga, arrestato e condotto in carcere. L’aggressione è avvenuta intorno alle 2 di notte davanti a un pub della frazione Campagnola e il tutto sarebbe avvenuto per questioni sentimentali.

Nelle fase concitate della fuga dal pub dove ha accoltellato il suo coetaneo, Alberto Pastore ha avuto il tempo di scrivere un post su Facebook con cui, di fatto, ha ammesso le sue responsabilità dando la colpa, però, a quello che (leggendo ciò che ha scritto il reo confesso sui social) sembrava essere un suo rivale in amore: «Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro. Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo. Mi mancherete tutti. Papà ti voglio solo dire che sei stato un padre fantastico, anche a te mamma che ti sei sempre preoccupata ultimamente Erika mi sei stata di grande aiuto».

Novara, uccide coetaneo e confessa su Facebook

Le indagini, nonostante l’ammissione pubblica anche via social, proseguono. Gli inquirenti stanno, infatti, cercando di capire quali siano stati i reali motivi che abbiano spinto il giovane della provincia di Novara a uccidere quello che viene etichettato come un suo rivale in amore. La vittima, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere il 23enne Yoan Leonardi, a cui lo stesso reo confesso dà la colpa per quanto accaduto. In attesa di chiarire i motivi che abbiano spinto a questo folle gesto, resta quel post su Facebook con l’ammissione del giovane.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI)