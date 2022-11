La bufala di “Nonna Giovanna”, star di TikTok, morta dopo esser caduta del camino

Era diventata un’influencer per caso. Un volto familiare che ha fatto dell’ironia, grazie a suo nipote, uno dei punti di forza del suo personaggio su TikTok. Poi, all’età di 91 anni, Giovanna Capobianco – conosciuta sui social con il nome di “Nonna Giovanna” – è morta. La notizia ha commosso tantissime delle persone che seguivano le sue “avventure” in formato digitale, attraverso quei video che l’hanno resa un personaggio celebre. Ma molti organi di stampa, rilanciando la notizia del suo decesso, hanno diffuso una fake news.

Nonna Giovanna è morta. Questa è l’unica notizia reale riportata da molti quotidiani e siti di informazione. Ma quel è stata la circostanza della sua morte? Questa la versione riportata (nei titoli e non solo) da molti giornali online.

«Morta cadendo in un camino acceso», «Morta carbonizzata», «Caduta nel camino acceso». In molte narrazioni giornalistiche, dunque, viene riportato il dettaglio delle morte dopo essere caduta nel camino della sua abitazione. Ma questa non è la verità.

A smentire i titolo click-bait (figli di una notizia non confermata, ma ampiamente diffusa senza controllo) è stato il nipote di Giovanna Capobianco che, attraverso la pagina Instagram di “Nonna Giovanna” (che gestiva), ha rotto il silenzio accusando i giornali.

«Come avrete letto da pagine e giornali, nonna purtroppo ieri sera, se n’è andata. Avrei voluto iniziare il post con leggerezza, qualità con cui nonna ha sempre vissuto, ma mi trovo costretto a precisare le ca*ate scritte dai giornali: Nonna NON È MORTA CARBONIZZATA cadendo nel camino!

Nonna non stava bene da un po’, stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza.

Negli ultimi giorni, era peggiorata, e se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto, ma non ci è finita dentro. Per un click in più, per un po’ di visibilità in più, i giornalisti hanno la licenza di scrivere quello che vogliono. Ma non sarà un articolo di giornale a infangare la memoria di una persona, i suoi trascorsi, le risate che mi ha, e vi ha regalato, anche quando non era nelle migliori condizioni per farlo».