La storia del tifoso messicano condannato a 30 frustrate per aver portato alcolici partita da TikTok

Sui social ha preso ampiamente piede la vicenda di un tifoso messicano in Qatar condannato a trenta frustate in pubblica piazza ma, come verificato, si tratta di una bufala

Si tratta di una presunta notizia che, su TikTok, circola già da diversi giorni e il video che la veicolerebbe ha superato abbondantemente le 55 mila like con oltre seicento commenti e 1,2 milioni di visualizzazioni. Ai mondiali in Qatar ai tifosi è vietato introdurre e consumare alcolici a meno che non siano tra le 18.30 e l’1 del mattino e a meno che non si trovino nel Fan park o in zone riservate appositamente al consumo di alcolici venduti in loco non di certo a buon mercato (mezzo litro di birra bionda a 13 euro fuori dallo stadio e a 15-18 euro negli hotel). Fatta questa dovuta premessa, torniamo alla storia del tifoso frustato Qatar per aver trasportato alcolici che, di fatti, è risultata essere una bufala.

LEGGI ANCHE >>> La storia dei tifosi fake che vengono pagati per fingersi sostenitori della nazionale inglese in Qatar

Da dove arriva la bufala tifoso Qatar frustato per trasporto alcolici

Questa storia è nata sui social, si è diffusa sui social e sempre sui social – che troppo spesso vengono utilizzati come fonte senza le opportune verifiche e ai quali troppo spesso si crede – è arrivata a dover essere smentita dal ministero degli Esteri messicano (il paese da cui proverrebbe il tifoso arrestato e condannato alle 3 frustrate in pubblica piazza).

⚠️Sobre la presunta detención de una persona mexicana, por introducir una botella de alcohol a Qatar, las autoridades correspondientes nos indican que no han realizado alguna detención. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 19, 2022



«Per quanto riguarda il presunto arresto di un messicano per aver portato una bottiglia di alcolici in Qatar, le autorità competenti ci dicono che non hanno effettuato alcun arresto», ha scritto su Twitter l’account ufficiale del ministero competente. Tutto è partito da un video su TikTok – l’account, che continua a postare dai mondiali, è quello di ricardo84256 – con una persona che mostra alcolici in un aeroporto e la descrizione «contrabbando di alcolici in Qatar».

La verifica effettuata da Maldita.es evidenzia come poi questo video che ha generato una notizia presunta sia stato diffuso su Twitter chiedendo l’intervento del segretario degli Affari esteri del Messico Marcelo Ebrad. Alla fine dei conti, dopo opportune verifiche che avrebbero dovuto essere ovviamente fatte prima, l’account che ha diffuso il video su Twitter ha riconosciuto che quanto affermato non era vero.