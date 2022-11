La storia dei tifosi fake che vengono pagati per fingersi sostenitori della nazionale inglese in Qatar

Tutto è partito da un post della pagina Facebook Il Calcio Inglese, che conta oltre 200 mila follower su Facebook, è che ha pubblicato una serie di fotografie di persone con la pelle scura alludendo al fatto che non possano essere tifosi inglesi visto il loro aspetto e dando vita alla storia dei tifosi fake Qatar: «I primi “tifosi inglesi” sono arrivati in Qatar. Secondo alcune indiscrezioni, migliaia di persone provenienti da paesi del Medio Oriente e Sudest Asiatico, vengano pagate per fare i finti tifosi delle varie nazionali 🤦🏻‍♂️». Per una qualche ragione, quindi, ci sarebbero persone che vengono pagate per fingersi tifosi fake di una nazionale ai mondiali del Qatar.



LEGGI ANCHE >>> Essere gay è «un danno per la mente»: interrotta l’intervista all’ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar

Altro che tifosi fake Qatar: le foto ritraggono veri tifosi dell’Inghilterra

No, nessuno è stato pagato per fingersi tifoso di questa o quella nazionale di calcio durante i mondiali in Qatar. Come ha verificato Butac – andando a cercare le fonti di quelle fotografie e risalendo a un paio di articoli del Guardian – il comitato organizzativo dell’evento ha respinto ogni accusa relativa a falsi fan pagati per sostenere le nazionali in Qatar (c’è un articolo del Guardian dal titolo ““Deludente e non sorprendente”: gli organizzatori del Qatar 2022 respingono le affermazioni di “falsi fan””).

Alcuni di questi tifosi sono stati intervistati dal Guardian (l’articolo di riferimento si intitola “‘It’s coming home’: Indian expats welcome England to team hotel in Qatar”), che riporta come abbiano confermato di essere espatriati indiani sostenitori della nazionale inglese. Questi tifosi – un centinaio – si sono fatti trovare di fronte all’hotel dei giocatori della nazionale inglese al loro arrivo in Qatar, martedì sera.

Non è sorprendente, se si considera che la popolazione indiana ama molto il calcio e che le prime tre squadre più supportate sono Argentina, Brasile e – appunto – Inghilterra.