Dalla scelta dello skipper, ai servizi, passando per una corretta pianificazione dell'itinerario: ecco tutti i segreti che occorre conoscere per sperimentare una delle esperienze più in voga del momento

Cinque dritte per organizzare la perfetta vacanza in barca a vela

Partire per una vacanza in barca a vela è il sogno di moltissime persone, che spesso vi rinunciano perché convinte sia troppo costoso noleggiare un’imbarcazione. In realtà, le cose non stanno proprio così, anzi al giorno d’oggi è quasi più economico organizzare una vacanza in barca a vela piuttosto che pernottare in un hotel. Si tratta dunque di un’opzione che vale la pena prendere almeno in considerazione, anche perché parliamo di un’esperienza unica, che non si dimentica facilmente.

Vediamo però adesso insieme alcuni consigli utili per organizzare la perfetta vacanza in barca a vela.

#1 Affidarsi ad una buona società di noleggio barche

Il primo passo da compiere per organizzare una vacanza in barca a vela è quello di trovare una buona società di noleggio, che sia affidabile e che riesca ad offrire un’ampia varietà di opzioni. Fortunatamente, al giorno d’oggi le migliori permettono di consultare le varie imbarcazioni disponibili comodamente online, all’interno del portale ufficiale e questo è sicuramente un grande vantaggio. Per non sbagliare e andare sul sicuro, si può scegliere il servizio di noleggio barche a vela con Sailogy: una delle migliori e più consigliate del momento.

#2 Scegliere la giusta imbarcazione

Una volta trovata la giusta società di noleggio, bisogna riuscire ad individuare un’imbarcazione che sia adeguata e questo è un aspetto che spesso si tende a sottovalutare. Innanzitutto, è importante capire se sia più adatta la classica barca a vela o sia meglio optare per un catamarano, più adatto ad esempio per una vacanza in famiglia con bambini. Oltre a questo, bisogna considerare la grandezza della barca, il numero di persone che è in grado di ospitare e via dicendo. Tutti fattori che incidono da un lato sul comfort a bordo e dall’altro sul prezzo.

#3 Mai rinunciare allo skipper professionista

Un consiglio che ormai viene dato a chiunque desideri organizzare una vacanza in barca a vela per divertirsi è quello di non rinunciare allo skipper a bordo. Anche se tra i passeggeri c’è qualcuno in possesso della patente nautica infatti, avere un professionista ad hoc che si occupi esclusivamente della navigazione è un vantaggio non da poco.

#4 Pianificare l’itinerario

Naturalmente, per organizzare una vacanza in barca a vela davvero perfetta conviene sempre pianificare l’itinerario con un certo anticipo. Questo non significa che ci si debba attenere strettamente alle tappe previste: una volta in viaggio si è sempre liberi di improvvisare e di fare qualche deviazione. Avere però un itinerario da seguire è sicuramente un ottimo modo per evitare di perdere i punti di maggior interesse.

#5 Scegliere i giusti compagni di viaggio

Un ultimo consiglio, ma non in ordine di importanza, per organizzare la vacanza in barca a vela perfetta riguarda la scelta dell’equipaggio ossia dei compagni di viaggio. È importante ricordare che lo spazio a bordo è limitato e che questo è un genere di vacanza non adatto a tutti. I membri dell’equipaggio devono essere consapevoli di doversi adattare a spazi ridotti e alla mancanza della classiche comodità che si trovano in una vacanza tradizionale.