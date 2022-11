Noleggio auto elettriche: conviene?

Un elenco per capirne i vantaggi e per studiare delle possibili soluzioni

Le auto elettriche sono il futuro della mobilità e in molti paesi europei sono già più diffuse rispetto ai vecchi veicoli a combustione. In Italia si è decisamente più indietro, ma negli ultimi anni c’è stata una forte impennata: basti pensare che solo nel 2021 l’acquisto di veicoli elettrici è raddoppiato rispetto agli anni precedenti, con quasi 100.000 unità vendute. Tuttavia, visti i costi ancora molto alti di questi veicoli e la loro rapida svalutazione, sempre più automobilisti stanno scegliendo di affidarsi alla formula del noleggio auto elettriche.

Il noleggio a lungo termine è un contratto che viene stipulato tra la compagnia di noleggio e l’automobilista dalla durata variabile, solitamente di 48 mesi, con un costo di canone mensile concordato; in questo canone sono racchiusi tutta una serie di servizi, come per esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, l’RCA, il soccorso stradale, e molto altro ancora. L’automobilista che si affida al noleggio a lungo termine perciò non ha nessuna preoccupazione e nessun costo aggiuntivo al di fuori del canone, se non quello di ricarica del veicolo.

Auto elettrica: conviene davvero?

Innanzitutto bisogna chiarire alcuni aspetti, come per esempio, le modalità di ricarica di questi veicoli. Molti automobilisti, infatti, sono preoccupati perché le colonnine di ricarica in alcune città non sono numericamente sufficienti; tuttavia, è bene sapere che c’è la possibilità di ricaricare la batteria dell’auto comodamente da casa grazie alle colonnine elettriche domestiche, che in alcuni casi vengono offerte direttamente dalla compagnia di noleggio con un piccolo costo aggiuntivo nel canone. In altri casi, invece, le compagnie mettono a disposizione svariati centri convenzionati in cui i clienti, qualora non trovassero colonnine disponibili, possono ricaricare agevolmente le loro auto.

Alcuni hanno forti dubbi riguardo all’autonomia della batteria dei veicoli e anche su questo c’è da fare una precisazione, ovvero che i modelli elettrici si evolvono molto velocemente nel tempo e gli ultimi lanci sul mercato hanno mostrato miglioramenti davvero notevoli rispetto alle prime auto prodotte; per intenderci, se i primi veicoli elettrici con una ricarica completa potevano arrivare fino a 250 chilometri di autonomia, i modelli più recenti riescono a fare 400 chilometri senza problemi.

Inoltre, la ricarica della batteria dell’auto è rapida e, per esempio, nelle stazioni di ricarica di ultima generazione Ultra Fast con potenza fino a 350kW, una ricarica completa avviene in meno di 25 minuti. Nelle stazioni Fast, che sono quelle più diffuse sulle arterie statali e autostradali italiane, con potenza fino a 50kW, i tempi sono più lunghi, ma in meno di un’ora si ha comunque una ricarica completa.

I costi? Decisamente inferiori rispetto al carburante dei veicoli a combustione, che attualmente ha subito un’impennata dei prezzi. Benché l’elettricità nel periodo post-Covid abbia avuto un aumento esponenziale dei costi, infatti, il risparmio resta comunque notevole: da una stima fatta, infatti, risulta che per ricaricare da casa un’auto elettrica di media cilindrata fino a raggiungere i 100 km di autonomia il costo è di circa 4 euro, contro i 15 euro di un veicolo a benzina.

I vantaggi delle auto elettriche, dunque, sono davvero molti. Per riassumere:

L’auto elettrica non emette nell’atmosfera residui della combustione e perciò è ad impatto ambientale zero e aiuta a ridurre le emissioni di CO2 nell’aria; da una ricerca congiunta di Fondazione Caracciolo e di CARE è emerso infatti che un’auto elettrica genera emissioni fino a 29 volte inferiori rispetto ad un veicolo a combustione; questa tipologia di auto è silenziosa e riduce quindi anche l’inquinamento acustico ambientale, che in città molto trafficate è un problema non da poco.

Con una vettura elettrica non ci sono limitazioni di nessun tipo; esse infatti possono transitare in tutte le zone a traffico limitato, le ZTL, e possono circolare anche durante i blocchi alla circolazione o targhe alterne. Fino al 31 dicembre 2022 inoltre ogni veicolo elettrico e ibrido può parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli a pagamento; i costi della ricarica elettrica, inoltre, come detto sono inferiori rispetto a quelli del carburante.

Vantaggi del noleggio a lungo termine

La modalità sempre più in voga anche per i veicoli elettrici, come anticipato, è il noleggio a lungo termine che presenta molteplici vantaggi:

Tutti i servizi sono racchiusi nel costo del canone e quindi il cliente non avrà alcuna preoccupazione; nella maggior parte dei contratti di noleggio, infatti, solitamente sono già inclusi RCA e garanzie accessorie, le varie tasse automobilistiche, soccorso stradale 24/7 e manutenzione ordinaria e straordinaria; ci sono inoltre sgravi fiscali per le partite Iva e le aziende, che possono per esempio dedurre fino al 70% dei costi di ricarica e detrarre l’Iva fino al 100%.

Con il noleggio a lungo termine si può avere un’auto sempre nuova ogni 3 o 4 anni senza doversi preoccupare dei costi di manutenzione, assicurazione e tasse automobilistiche; alla fine del contratto di noleggio infatti si può scegliere se acquistare il veicolo con diritto di prelazione, estendere il noleggio oppure prendere un’altra auto più recente scegliendo tra un’ampia scelta di modelli, da quelli più sportivi alle berline più familiari.

Un altro grande vantaggio è che con il noleggio a lungo termine non si incorre nella classica svalutazione del veicolo che avviene quando si acquista un’auto; visto che le auto elettriche sono in continua evoluzione perdono valore rapidamente e perciò c’è il rischio di pagare molto un veicolo elettrico nuovo e rivenderlo anche a distanza di poco tempo ad un prezzo decisamente inferiore. I contratti di noleggio, inoltre, possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente; c’è infatti la possibilità di inserire tutta una serie di servizi aggiuntivi come l’auto sostitutiva, l’estensione del chilometraggio annuale, il cambio degli pneumatici o la colonnina di ricarica domestica.

Combinare quindi la convenienza del noleggio con i vantaggi offerti dalle auto elettriche può essere una valida soluzione, sempre ponderandola con le esigenze personali di ognuno, così da capire se tale modalità possa fare al caso proprio.