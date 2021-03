I complottisti no vax e la ‘traduzione’ di Astra Ze Neca in romeno

È triste e deprimente leggere alcune notizie che circolano sul web. Questa volta l’ultima ‘trovata’ dei complottisti no vax ha a che fare con una presunta traduzione del vaccino AstraZeneca. Secondo questi personaggi, scindendo AstraZeneca in Astra Ze Neca, si arriverebbe a scoprire un qualcosa di inquietante. Infatti, se mettiamo la scritta “Astra Ze Neca” su Google Translate scopriremo che la traduzione dal romeno è ‘cioè uccidere le stelle’. E da lì apriti cielo.

I complottisti hanno iniziato a accusare AstraZeneca di un misterioso complotto per il caso ‘Astra Ze Neca’. Il tutto all’indomani della notizia del ritiro di alcune dosi del vaccino dopo la morte di un militare a Siracusa che aveva assunto il vaccino. «Si è arrivati alla sospensione di un lotto del vaccino AstraZeneca in seguito alla comunicazione, partita anche dalla Procura di Siracusa, relativa a tre eventi avversi fatali che hanno portato alla necessità in via precauzionale al fine di acquisire tutti gli elementi di esclusione di un nesso di causalità. I dati non sono causalmente provati e vanno ulteriormente investigati. Ieri abbiamo pubblicato il secondo Rapporto degli eventi avversi per tutti i vaccini; ci sono stati in generale una quarantina di decessi, tutti valutati come non correlati al vaccino stesso», ha spiegato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini.

Ma torniamo ai complottisti no vax e al ‘caso Astra Ze Neca’: questi personaggi non sanno, evidentemente, che le traduzioni di Google Translate sono spesso sbagliate, soprattutto quando si tratta di lingue il cui utilizzo è frequente. Ma andiamo con ordine e diamogli, paradossalmente, un punto a favore: in latino la parola “astra” si traduce con stelle. Fin qui ci siamo. Ma poi ecco che arrivano i grotteschi errori: partiamo col dire che ‘Ze’ in latino non esiste. Poi: ‘necare’ significa uccidere senza l’uso di armi, che nella forma in cui è scritto – neca – è la seconda persona singolare imperativa del verbo. Mah…

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]