La magistratura francese ha autorizzato oggi il procedimento contro l’ex presidente francese Nicholas Sarkozy, accusato di corruzione di un alto magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert, che andrà a processo insieme al legale dell’ex presidente Thierry Herzog.

Nicholas Sarkozy a processo per corruzione

Secondo l’accusa, Nicholas Sarkozy 2014 avrebbe contattato al magistrato della Corte di Cassazione Gilbert Azibert per ottenere alcune informazioni sotto segreto istruttorio in cambio di una raccomandazione nel principato di Monaco. Il contatto avrebbe riguardo lo scambio di alcune agende che erano state sequestrate all’ex presidente nell’ambito del caso Bettencourt, l’ereditiera dell’Oréal accusata di aver finanziato illegalmente alcuni membri del governo francese legati a Sarkozy. Le nuove accuse in realtà hanno radici in un’altra maxi inchiesta, che indaga sulle ipotesi di di finanziamento occulto della campagna presidenziale del 2007 da parte di Muhammar Gheddafi. All’interno di questa indagine sono emerse intercettazioni telefoniche dove Nicholas Sarkozy e l’avvocato Thierry Herzog, che faceva da tramite con Azibert, sarebbero stati ascoltati mentre comunicavano sotto pseudonimi (quello di Sarkozy era “Paul Bismuth”) utilizzando telefoni registrati con false identità. Stando a quanto dichiarato dai legali di Sarkozy, non ci sarebbero gli elementi per andare avanti con il processo, ma la magistratura francese ha approvato il procedimento.

(Credits immagine di copertina: Photo by Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM)