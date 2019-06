La denuncia di una ragazza a San Paolo: «Neymar mi ha violentata»

Ancora una volta, un nome stellare del calcio mondiale viene associato a un caso di stupro. Era successo a Cristiano Ronaldo, ai tempi del Real Madrid, tocca ora a Neymar, il calciatore brasiliano che milita nel Paris Saint Germain. Ai suoi danni ci sarebbe una denuncia presentata alle autorità di Santo Amaro, una città che si trova nel distretto di San Paolo. La ragazza che ha accusato Neymar di violenza sessuale avrebbe rilasciato una dichiarazione con il resoconto molto dettagliato di quanto accaduto.

Neymar accusato di stupro in Brasile

Neymar, infatti, l’avrebbe conosciuta attraverso Instagram. Dopo una serie di chat tra i due, il calciatore brasiliano avrebbe invitato la ragazza a Parigi. I fatti risalgono allo scorso 15 maggio: l’attaccante, attraverso un suo amico, avrebbe contattato la donna e le avrebbe prenotato un volo per la capitale francese. Qui, Neymar avrebbe prenotato – a sue spese – una stanza per la ragazza presso l’esclusivo Hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe. Proprio in una stanza di questa struttura si sarebbe consumato l’episodio.

Stando al racconto della ragazza rilasciato alle autorità locali, il calciatore si sarebbe presentato da lei visibilmente ubriaco e, in quella circostanza, avrebbe dimostrato di essere molto aggressivo, fino a costringerla a un rapporto sessuale non desiderato. Due giorni dopo il fatto, la ragazza sarebbe rientrata in Brasile, dove ha sporto denuncia alle autorità di Santo Amaro.

Analogie e differenze dei casi Neymar e Cristiano Ronaldo

No comment da parte dei legali di Neymar, che hanno affermato di voler commentare l’accaduto soltanto dopo essere entrati in possesso della completa documentazione sul caso. Sempre quest’anno, il caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga, che si sarebbe verificato nel 2009, nell’anno del passaggio di CR7 dal Manchester United al Real Madrid. L’episodio, in questo caso, si sarebbe consumato a Las Vegas e le modalità di quanto accaduto – fatta salva la frequentazione via chat di Neymar con la ragazza che lo accusa – sarebbero molto simili. La parola, ora, spetta alle autorità che – in entrambi i casi – saranno chiamate a far luce sulle due vicende.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Tony Quinn / ISIPhotos via ZUMA Wire)