Dove prima c’era News Republic ora rimane un Errore 404

Se ne era parlato parlato negli scorsi mesi, con la notizia della chiusura del sito che aveva iniziato a circolare nell’arco di poco tempo. Dopo l’ultima conferma arrivata negli scorsi giorni, oggi è successo: News Republic, storica applicazione nata per cambiare il modo di fruire le news, non funziona più. Il sito web risulta irraggiungibile (404 Not Found è il messaggio che viene restituito laddove prima c’era la pagina) e anche l’applicazione risulta essere inutilizzabile. Anche ricercando News Rwpublic sugli Store nei quali veniva distribuita, ora non compare più.

News Republic non funziona più

News Republic ha chiuso definitivamente. Le ultime notizie sulle pagine social risalgono alla fine dello scorso anno e adesso nemmeno sito e applicazione sono più raggiungibili o rintracciabili. Il progetto, nato una decina di anni fa circa, si proponeva di cambiare radicalmente in modo in cui consultavamo le news all’epoca, creando quello che oggi è un comune feed di notizie aggregate basandosi sui gusti della persona che fruisce del servizio. Fino alla fine il sito ha offerto notizie provenienti dalla principali e più importanti testate italiane.



L’esperienza di chi scaricava l’applicazione o utilizzava il sito era tarata, con il massimo controllo dato in mano all’utente. Con l’AI che selezionava notizie in base agli interessi di ogni utente, c’era anche la possibilità di partecipare a sondaggi sugli eventi del momento. Il controllo era in mano al fruitore con qualche semplice tap, potendo scegliere non solo le categorie ma anche quali fonti seguire.