‘Ndrangheta, arrestato Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza

Nella maxi inchiesta sono stati sequestrati beni per diversi milioni di euro

C’è anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, tra gli arrestati nell’operazione della polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con quella di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e con il coordinamento del Servizio centrale operativo. Caruso, esponente politico locale di Fratelli d’Italia, secondo gli investigatori della Polizia sarebbe parte integrante dell’organizzazione criminale che operava tra le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e che aveva ai vertici soggetti considerati di primo piano come Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri.

L’arresto di Giuseppe Caruso e l’operazione contro la ‘ndrangheta

La maxi inchiesta segna un duro colpo alla ‘ndrangheta in Emilia: riguarda infatti settantadue indagati e ha portato a cento perquisizioni e al sequestro di beni per diversi milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione, denominata ‘Grimilde’, sono stati impiegati 300 poliziotti nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Crotone, per eseguire le misure ordinate dal Gip del capoluogo emiliano.

Salvini su Twitter: «Nessuna tregua per i boss»

Puntuali sono arrivati due commenti su Twitter di Matteo Salvini sull’operazione: «La giornata inizia bene! Maxi operazione contro la ‘NDRANGHETA in Emilia: 300 agenti sul campo per un centinaio di perquisizioni in tutta Italia e arresti per associazione di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento, truffa», ha scritto il Ministro dell’Interno nel primo tweet.

«Grazie alle Forze dell’Ordine e in particolare al Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, alla Squadra Mobile di Bologna e agli inquirenti. Nessuna tregua e tolleranza zero per boss e delinquenti della malavita. Avanti tutta», ha scritto il Ministro dell’Interno nel secondo tweet.

