Una nave crociera del gruppo MSC ha urtato, intorno alle 8.30 di questa mattina, un battello turistico nel canale della Giudecca a Venezia. L’incidente sarebbe stato provocato da un guasto ai motori della grande nave da crociera: l’avaria avrebbe portato il capitano della nave a perdere il controllo dell’imbarcazione e a entrare in collisione con il battello turistico che stava portando un gruppo di persone in visita al centro lagunare. Alcune ricostruzioni, invece, parlano di una manovra errata all’origine dell’incidente.

Nave crociera colpisce battello a Venezia

Al momento, stando alle prime indiscrezioni di stampa, ci sarebbero cinque feriti: quattro persone contuse tra i passeggeri del battello e un’altra a bordo della nave da crociera. La polemica sulle navi da crociera nel porto di Venezia ha alimentato il dibattito politico della città per diverso tempo. La grande imbarcazione avrebbe urtato un battello che, solitamente, viaggia attraverso la laguna per permettere ai turisti di visitare le ville del Brenta.

Stando alle prime ricostruzioni, a essere vittima dell’impatto sarebbe stata la barca fluviale Michelangelo, parcheggiata di fianco all’imbarcadero San Basilio. La nave da crociera MSC l’ha urtata a causa di un blackout del rimorchiatore. Al momento, il porto di Venezia è bloccato: la nave da crociera ha suonato la sirena del suo allarme per dieci minuti, mentre la città si stava preparando a celebrare lo sposalizio con il mare, un evento tradizionale in Laguna.

Nave crociera colpisce battello, il video

Nelle prime immagini che vengono diffuse, si vede la nave al momento dell’impatto. Sulla banchina accanto al porto, ci sono diverse persone – che evidentemente si trovavano sul posto per l’imbarco – scappare lontano, mentre la nave da crociera lascia partire il suo allarme con la sirena. In un altro video pubblicato sui social network, si vedono alcuni turisti stranieri disperati e in lacrime per quanto accaduto: uno spavento terribile, del quale ora vanno valutate conseguenze e impatti.

Mi sa che le crociere hanno finito di arrivare a Venezia pic.twitter.com/8uH0c7fzL7 — alessandro orru (@aleorru69) June 2, 2019

Mentre si stava verificando l’episodio, il sindaco della città Luigi Brugnaro si trovava in piazza San Marco a Venezia per il tradizionale alzabandiera del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Buona #FestaDellaRepubblicaItaliana a tutti da #Venezia

Alzabandiera in Piazza San Marco alla presenza delle massime autorità cittadine e militari.

➡️ Libertà e coraggio: valori che devono accompagnarci a rilanciare la Città. #2giugno pic.twitter.com/aw89Sq6QeJ — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) June 2, 2019

Incidente nave crociera, la posizione del comitato No Grandi Navi

Intanto, si registra già la prima protesta da parte del comitato No Grandi Navi, che si batte da anni per impedire l’accesso al porto di Venezia delle grandi imbarcazioni da crociera. Alcuni esponenti del comitato hanno affermato che l’imbarcazione coinvolta nell’incidente nel canale della Giudecca sarebbe la MSC Opera. Il comitato ha organizzato una conferenza stampa straordinaria alle 11 del 2 giugno e ha annunciato una grande manifestazione per la settimana prossima contro l’accesso delle grandi navi al porto di Venezia.

[FOTO: ANSA/ VIGILI DEL FUOCO e VIDEO di Beppe Caccia su Twitter]