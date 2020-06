Nausica Della Valle dice che Dio le ha chiesto di pregare per Vladimir Luxuria | VIDEO

Giovedì sera, nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio – condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4 – è andato in scena un confronto tra la giornalista Nausica Della Valle e Vladimr Luxuria. Il tema era quello della spiritualità, con l’ex inviata di Quinta Colonna che ha detto di aver parlato con Dio, che le ha chiesto di pregare per salvare l’anima di Vladi. Insomma, Nausica Della Valle contro Vladimir Luxuria, ma il tutto condito con una preghiera dopo la richiesta del Signore.

L’amore di Dio, quando tu ricevi davvero il Signore, vive dentro di te – ha dichiarato Nausica Della Valle nel confronto con Vladimir Luxuria andato in scena giovedì sera a Dritto e Rovescio, su Rete 4 -. Lui stesso mi ha detto ‘prega per Vladi’. Non perché tu ti devi cambiare, dei levarti da questo personaggio e ritornare Vladimiro Guadagno. No, per la tua anima mi ha chiesto. Perché lui vuole che tu ti salvi. Solo questo».

“Dio mi ha chiesto di pregare per te, per salvare la tua anima” Dopo lo scontro della settimana scorsa, a #Drittoerovescio il confronto tra Nausica Della Valle e @vladiluxuria pic.twitter.com/sClNVA52K5 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 25, 2020

Nausica Della Valle contro Vladimir Luxuria

«Ma da cosa mi devo salvare?», chiede Vladimir Luxuria con tono e sguardo interdetto. Al che Nausica Della Valle sembra rinunciare al suo tentativo alzando gli occhi al cielo e facendo spallucce. Dopodiché, il discorso si sposta sulla fede: «Io sono cattolica, sono transessuale e non c’è nessun contrasto tra il diritto alla fede e la propria identità».

«Se non conosci la parola di Dio, non sai cosa pensa Dio»

La polemica di Nausica Della Valle contro Vladimir Luxuria, iniziata con una preghiera e con la voce di Dio, prosegue con la giornalista che invita l’ex deputata a leggere la Bibbia: «Se non conosci la parola di Dio, non sai cosa pensa Dio». Ricordiamo che la giornalista era salita agli onori della cronaca per aver dichiarato di essersi liberata dall’omosessualità dopo l’incontro di fede con il Signore.

(foto di copertina: da Dritto e Rovescio)