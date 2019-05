Naufragio al largo della Tunisia, almeno 70 migranti annegati

Nella giornata di oggi 10 maggio sono annegati almeno 70 migranti al largo delle coste tunisine. L’imbarcazione sul quale stavano viaggiando è affondata in acque internazionali e sono ora in atto le operazioni di soccorso della Marina tunisina, dopo che i primi sopravvissuti sono stati soccorso da dei pescatori.

Secondo le prime notizie sono 16 le persone sopravvissute al naufragio avvenuto a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. I superstiti sono stati salvati da alcuni pescherecci che si trovavano nella zona e che sono accorsi per prestare i primi soccorsi, poi è arrivata la Marina militare tunisina per mettere in atto le operazioni di salvataggio e recupero. A darne notizia è l’agenzia tunisina Tap e il quotidiano al-Chourouk, ripreso su Twitter dall’account Alarm Phone

I migranti a bordo dell’imbarcazione sono di origine subsahariana e sarebbero partiti dalla Libia, e i corpi ripescati dall’acqua verranno trasferiti il prima possibile all’ospedale universitario Sfax Habib Bourguiba.

At least 70 #migrants drowned today off the coast of #Sfax/#Tunisia in a shipwreck . The boat most probably departed from Libya and the number of deaths could rise. Rescue operation is still ongoing. 16 people were rescued by fishermen.https://t.co/RpGgITHRuA

