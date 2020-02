Avrà dipartimenti specializzati in finanza islamica, formazione religiosa superiore riconosciuta dal mondo islamico, Cooperazione islamica, formazione di livello universitario e post-universitario, Halal, consulenza in ambito di deradicalizzazione, turismo muslim friendly e molto altro: nasce in Italia la prima Accademia islamica italiana. La presentazione è attesa per l’11 marzo alle 14:00 in Parlamento, precisamente alla Sala del Refettorio – Palazzo San Macuto in Via del Seminario, 76 a Roma.

Il progetto coinvolgerà personalità di altissimo livello del mondo islamico: leader religiosi, business man e ricercatori di altissimo livello. Il tutto coordinato da un board scientifico di accademici di chiara fama, mentre i programmi formativi saranno riconosciuti dal Miur. L’Accademia sta inoltre attivando diverse partnership con numerose realtà religiose, bancarie, industriali e imprenditoriali dei paesi islamici per promuovere gli scambi economici e culturali e diventare un asset importante per il rapporto con un mondo che da sempre vicino alla storia e alla cultura del Belpaese. L’Accademia punterà infatti allo sviluppo economico-finanziario delle realtà produttive territoriali e professionali dello Stivale italico, con un’attenzione alle eccellenze del “Made in Italy” nei mercati islamici.

Gli interessati potranno accreditarsi ed essere presenti all’evento, ancorché con posti limitati, inviando dati anagrafici ed estremi del documento di riconoscimento, alla seguente email: accreditamentoaccademia@gmail.com