Najila Trindade Mendes accusa Neymar in tv: «Volevo fare l’amore con lui, ma poi è diventato violento»

Ha un nome e un volto la giovane brasiliana che ha accusato Neymar di stupro. Najila Trindade Mendes de Souza si è presentata in televisione, per un’intervista esclusiva all’emittente brasiliana SBT. Lei si è definita una persona normale, una studentessa di interiore design, una modella, una ragazza che ama lo sport, una madre.

Najila Trindade Mendes de Souza, l’intervista su Neymar

Un’ora dopo le anticipazioni dell’intervista diffuse da SBT, Neymar è sceso in campo con la nazionale brasiliana per una partita amichevole a Brasilia contro il Qatar. La sua uscita dal terreno di gioco dopo soli 17 minuti (lamentando un fastidio alla caviglia) ha segnato il destino a breve termine del calciatore brasiliano: salterà la Copa America. Le parole di Najila Trindade Mendes de Souza sono state infatti ugualmente forti, rispetto alla risposta che aveva dato il calciatore con un video su Instagram, in cui mostrava le sue conversazioni con la ragazza (e le sue foto e i suoi video di nudo).

Najila Trindade Mendes de Souza: «Volevo fare l’amore con lui, ma poi è diventato violento»

Najila Trindade Mendes de Souza ha infatti affermato che il sesso con Neymar, all’inizio, era stato consenziente, ma che nel corso dell’incontro, l’attaccante brasiliano si era trasformato, diventando aggressivo e violento: «Gli chiedevo di fermarsi perché mi faceva male e invece lui continuava» – ha detto la ragazza in televisione.

Intanto, però, resta il giallo su come si sia arrivati alla denuncia per stupro presso il distretto di San Paolo. Inizialmente, infatti, i legali della ragazza avevano presentato una denuncia per aggressione, diventata denuncia di stupro soltanto in un secondo momento. Inoltre, si parla di un tentativo di accordo tra i legali della ragazza e i legali del calciatore. Neymar sarà ancora nel mirino della stampa e sulla vicenda si annunciano nuovi risvolti.

FOTO: Screenshot dall’intervista esclusiva a SBT di Najila Trindade Mendes