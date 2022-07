Caratteristiche e vantaggi di un mutuo a tasso fisso

Le definizioni, le caratteristiche di questa soluzione e i possibili vantaggi per gli utenti

La tipologia di tasso d’ interesse da applicare ad un mutuo rappresenta uno degli elementi più importanti e al tempo stesso complicato da valutare durante la richiesta di un mutuo. La decisione del tasso si riflette direttamente sulle rate mensili del mutuo e sul piano di ammortamento.

Il tasso fisso rappresenta la soluzione ideale per l’80% dei mutuatari italiani: una scelta che non ricade sulla convenienza che, rispetto al tasso variabile, è minima. Si tratta di una scelta che offre una maggiore sicurezza nel lungo periodo, perché permette di pagare lo stesso importo per tutto il piano di ammortamento.

Ma quali sono le caratteristiche di un mutuo a tasso fisso e perché sceglierlo? Puoi scoprirlo nei prossimi paragrafi.

Le tipologie di tasso tra cui scegliere sono diverse: in questa guida ci concentreremo sui mutui a tasso fisso, sulle loro caratteristiche e sugli elementi da valutare prima di scegliere questo tipo di tasso.

Mutuo tasso fisso: definizione, caratteristiche e vantaggi

Il mutuo a tasso fisso è una tipologia di finanziamento che si basa su un tasso di interesse non soggetto a variazioni, è costante per tutta la durata del piano di ammortamento e permette di conoscere fin dalla stipula del contratto l’esatto importo della rata mensile.

Si tratta quindi di una tipologia di mutuo che offre una maggiore sicurezza, anche se questo comporta una rata leggermente più alta rispetto alla rata di un mutuo a tasso variabile. L’importo di un mutuo a tasso fisso è compreso di capitale e di interessi determinati dalla somma ottenuta tra lo spread e l’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso Eurirs (Euro Interest Rate Swap).

Vantaggi mutuo tasso fisso

La scelta di un mutuo a tasso fisso è ideale, quindi, per tutti coloro che non vogliono ricevere sorprese nel corso del tempo e preferiscono pagare sempre lo stesso importo per 10, 20 o 30 anni, piuttosto che andare incontro alle numerose variazioni del mercato finanziario.

Per questo motivo, il mutuo a tasso fisso si rivela particolarmente adatto a chi necessita di pianificare nel dettaglio le spese presenti e del futuro, a chi non può permettersi di correre rischi finanziari durante il ciclo di vita del piano di ammortamento e per tutti coloro che prevedono dei cambiamenti futuri sul reddito.

Caratteristiche mutuo tasso fisso: le tipologie di rate

Quando si richiede l’accensione di un mutuo a tasso fisso è bene valutare la tipologia di rata da pagare ogni mese per tutta la durata del piano di ammortamento. Le rate mutuo tasso fisso si distinguono in tre forme differenti:

Rata costante : la più diffusa in un mutuo a tasso fisso, è la tradizionale rata che permette di restituire l’importo in rate tutte uguali;

: la più diffusa in un mutuo a tasso fisso, è la tradizionale rata che permette di restituire l’importo in rate tutte uguali; Rata crescente : la rata è calcolata su una quota capitale costante e su una quota di interessi che decresce nel tempo;

: la rata è calcolata su una quota capitale costante e su una quota di interessi che decresce nel tempo; Rata decrescente: l’importo della rata è suddiviso per scadenze e dopo ogni scadenza aumenta come definito nel contratto.

La scelta della tipologia di rata può essere effettuata sia in base alle proprie esigenze e alla propria disponibilità economica, sia in base alla tipologia di mutuo a tasso fisso (acquisto prima casa, ristrutturazione, surroga).