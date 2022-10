Elon Musk avrebbe pianificato di licenziare il 75% degli attuali dipendenti di Twitter

Secondo il Washington Post, Elon Musk ha pianificato di licenziare il 75% degli attuali dipendenti di Twitter, circa 7.500 persone, se dovesse diventare proprietario di Twitter. Secondo The Verge, la società prevedeva di tagliare quasi un quarto della forza lavoro, tagliando 800 milioni di dollari dalle buste paga, a prescindere dalla cessione di Twitter a Musk.

Dopo aver fatto un’offerta iniziale di 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter, Musk aveva rinunciato all’accordo, sostenendo che Twitter avesse mentito sul numero di account falsi, i cosiddetti bot presenti sulla piattaforma. Twitter ha citato in giudizio Musk e un giudice del Delaware ha concesso alle parti fino al 28 ottobre per trovare un accordo. Altrimenti, ci sarà un processo a novembre.

Quali sono i rischi di un taglio del personale così drastico?

Il taglio del personale di Twitter era previsto a prescindere dalla vendita della società ma sembrerebbe che l’entità dei tagli pianificati da Musk sia molto più estesa di quello che Twitter aveva inizialmente pianificato. Musk aveva accennato alla necessità di ridurre il personale dell’azienda in passato, ma non aveva ancora fornito un numero specifico. L’analista Dan Ives ha detto al Washington Post che il taglio del personale del 75% avrebbe degli effetti positivi sulla redditività della società e questo potrebbe convincere gli investitori a entrare nell’accordo per l’acquisto di Twitter da parte di Musk.

Ives ha aggiunto anche che una riduzione così drastica della forza lavoro di Twitter potrebber portare la società indietro di anni. Sulla questione sono intervenuti già esperti, organizzazioni non profit e anche gli stessi dipendenti di Twitter hanno avvertito che non investire sulla moderazione dei contenuti e sulla sicurezza dei dati potrebbe danneggiare Twitter e soprattutto i suoi utenti. Una riduzione così drastica dei dipendenti potrebbe incidere sulla qualità dei contenuti e la piattaforma potrebbe rapidamente essere invasa da contenuti dannosi o spam.