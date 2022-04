Elon Musk vorrebbe acquistare il 100% di azioni Twitter

Un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato dell’aggiornamento del file tramite cui Elon Musk comunicava di aver acquisito il 9,2% delle azioni di Twitter. Pare, infatti, che dopo la decisione di far parte del CdA della società – comunicata dal CEO di Twitter Parag Agrawal – Musk abbia aggiornato la parte del modulo che, fino a qualche giorno fa, gli impediva di acquisire quote maggiori di Twitter. Questo faceva già pensare alla volontà del ricchissimo imprenditore di scalare molto di più all’interno della società, e ora ne abbiamo la prova: Musk vuole il 100% di Twitter. Elon Musk, infatti, si è offerto di acquistare Twitter a titolo definitivo proponendo di acquistare il 100% delle azioni della società a $ 54,20 per azione, secondo la Cnbc.

Leggi anche > Non entrare in CdA per prendersi Twitter? Cosa potrebbe esserci dietro la decisione di Elon Musk

Musk vuole il 100% di Twitter: a che cosa sta pensando l’imprenditore

«Twitter ha un potenziale straordinario. Lo sbloccherò», così ha dichiarato Elon Musk. Secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission, l’imprenditore vuole acquistare Twitter a titolo definitivo e ha offerto $ 54,20 per azione: «in data 13 aprile 2022, il Soggetto Segnalante ha consegnato all’Emittente una lettera (la “Lettera”) contenente una proposta non vincolante (la “Proposta”) di acquisire tutte le Azioni Ordinarie in circolazione dell’Emittente non di proprietà del Segnalante Persona per tutto il corrispettivo in contanti che valuta le Azioni Ordinarie a $ 54,20 per azione (la “Transazione proposta”). Ciò rappresenta un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni Ordinarie il 28 gennaio 2022, il giorno di negoziazione prima che la persona segnalante iniziasse a investire nell’Emittente, e un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni Ordinarie il 1° aprile, 2022, giorno di borsa aperta precedente alla comunicazione pubblica dell’investimento del Soggetto Segnalante nell’Emittente».

Agli inizi di aprile, Musk aveva dichiarato di aver acquistato una quota del 9,2% delle azioni della società e quest’ultima aveva poi annunciato che l’imprenditore si sarebbe seduto nel suo consiglio di amministrazione. Pochi giorni dopo, però, Musk rifiutava questa posizione. Il rifiuto di entrare a far parte del Cda ha portato a Musk notevoli benefici: infatti, con questa mossa il ricco imprenditore ha potuto bypassare la disposizione che avrebbe limitato la sua proprietà azionaria al 14,9%, aprendo la strada ad una possibile acquisizione di nuove azioni Twitter: «ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante», ha dichiarato Musk. Ora, nella lettera che Musk ha inviato al presidente di Twitter, Bret Taylor, si legge: «offro di acquistare il 100% di Twitter per $54,20 per azione in contanti, con un premio del 54% rispetto al valore a cui il titolo ha chiuso il giorno prima del mio iniziale investimento in Twitter e con un premio del 38% rispetto al giorno prima dell’annuncio pubblico del mio investimento. La mia offerta è la migliore che possa offrire ed è l’ultima offerta. Nel caso in cui non venisse accettata, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista. Twitter ha un potenziale enorme, che io sbloccherò». La storia pare non essere finita qui.