Inizialmente la malattia non era stata diagnosticata e scambiata per polmonite

Inizialmente l’avevano scambiato per una polmonite, ma dopo analisi più approfondite è emerso che si trattava del morbo della “mucca pazza“. È accaduto a Ravenna, dove una donna di 59 anni è deceduta il 5 maggio scorso: la famiglia ha fatto causa allo staff medico per non aver diagnosticato la malattia correttamente fin dall’inizio.

Torna la “mucca pazza”, nuovo caso a Ravenna

Una donna d 59 anni è deceduta il 5 maggio per quella che sembrava essere una polmonite grave. Dopo ulteriori analisi l’ospedale di Ravenna raperò attribuito il decesso al morbo di Creutzfeldt-Jakob , ovvero quello alla base della malattia conosciuta come “mucca pazza” che terrorizzò l’Europa all’inizio degli anni duemila. I familiari della vittima hanno quindi presentato denuncia, dalla quale è partita un’indagine condotta dalla procura della città e che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati 40 persone, tra medici e infermieri, che non erano riusciti a diagnosticare correttamente la malattia. All’interno dell’inchiesta è stata disposta l’autopsia definitiva sul corpo della vittima prevista per oggi a Bologna, che fugherà ogni dubbio sulla morte della donna entro qualche settimana. Se dovesse essere confermata la morte per “mucca pazza” si tratterebbe del terzo caso in due anni, dopo quello di una donna anziana in Toscana nel 2017 e un di macellaio Veneto nel 2018.

