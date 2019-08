Indiscrezione o danno? In ogni caso, i “3 veri paletti” riportati in primis dal sito di Repubblica, e ripresi da tutte le testate online, hanno provocato un terremoto non solo giornalistico, ma soprattutto politico. Nicola Zingaretti ha smentito di aver riportato i 3 punti durante il colloquio con Sergio Mattarella, ma di aver parlato solo delle 5 condizioni votate all’unanimità dal Partito. Nel frattempo però Il Movimento 5 Stelle comincia già a perdere la pazienza: «Si comporta come Giuda». Ma dal Movimento 5 Stelle arriva la nota chiarificatrice: «Smentiamo tutto»

Il Movimento 5 Stelle contro Zingaretti: «Si comporta come Giuda»

Il Movimento 5 Stelle appena uscito da una relazione difficile e malamente conclusa con la Lega, ora si trova in crisi anche il nuovo flirt, ancor prima che la relazione vera e propria possa avere inizio. La notizia dei 3 paletti di Zingaretti sono stati accolti con grande allarmismo dal fronte pentastellato. «Zingaretti si comporta come Giuda» avrebbe detto una «fonte qualificata» all’agenzia di stampa Agi. La fonte, che viene descritta come una dei principali detrattori all’interno del Moviemento alla nascita della nuova alleanza, ha aggiunto che «Per noi l’alleanza con il Pd non si può fare e comunque non si può fare a queste condizioni». Non solo, la fonte avrebbe indicato come fondamentale un ritorno al voto «così vediamo i geni leghisti in opera. Alla prova del governo vediamo come cambiano rispetto agli annunci».

La smentita del movimento 5 stelle

Dopo il terremoto sollevato dalle indiscrezioni legate ai 3 paletti di Zingaretti e delle presunte reazioni di alcuni pentastellati, il Movimento 5 Stelle ha diramato una nota nella quale «Smentiamo ogni notizia diffusa dalle agenzie di stampa e dagli organi di informazione che citi fonti o riporti indiscrezioni di qualsiasi genere sul M5s». «La posizione del M5s – continua la nota – sarà espressa al termine delle consultazioni e passerà solo attraverso i consueti canali ufficiali del Movimento e del capo politico Luigi Di Maio».

