Morto l’economista e politico Fabrizio Saccomanni

È morto all’età di 76 anni Fabrizio Saccomanni, politico ed economista italiano, presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit dall’aprile dello scorso anno. Era stato anche ministro nel governo Letta tra il 2013 e i 2014.

Nato a Roma il 22 novembre 1942, Fabrizio Saccomanni è deceduto oggi all’eta di 76 anni. Laureatosi alla Bocconi di Minali in economia e commercio nel 1966 aveva proseguito gli studi ala Princeton University negli Usa. La sua carriera a Palazzo Koch inizia nel 1967 e continua per gran parte della sua vita. Saccomanni ha infatti rappresentato la Banca d’Italia durante i negoziati per la creazione dell’Unione economica e monetaria, ed ha anche collaborato nel Comitato dell’Euro per la gestione della transizione alla moneta unica, e per 7 anni aveva ricoperto la carica di direttore generale.

Dal 2003 al 2006 è stato vicepresidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo a Londra. Dal 28 Aprile del 2013 al 22 febbraio del 2014, era stato invece chiamato da Enrico Letta come ministro dell’Economia e delle Finanze per il suo governo, e dall’aprile dello scorso anno ricopriva la carica di presidente del consiglio amministrazione Unicredit.

(credits immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)