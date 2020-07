Il miracolo del Monza diventa una serie tv

La magia legata alla scalata del Monza calcio, rilevato da Silvio Berlusconi con la presenza e la bravura in campo e fuori di Adriano Galliani, che in poco tempo hanno riportato la squadra in serie B e mirano alla serie A, con mister Christian Brocchi, potrebbe presto diventare una serie tv.

Monza Calcio, pronta una serie tv

A produrla sarà Netflix che vorrebbe raccontare la storia “andata e ritorno” di Berlusconi e Galliani partiti proprio dal Monza, poi passati al glorioso Milan, e ora tornati di nuovo al Monza. Come se fosse una favola fatta dei sali e scendi della vita. Contratti e riprese tv sono al via.