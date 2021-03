Adesso Clubhouse punta sulla monetizzazione delle conversazioni

È arrivato il momento di fare i soldi. A pochi giorni dal suo primo compleanno, Clubhouse si prepara a inserire una grande novità. Per il momento, dato che la prima fase sarà una sperimentazione, la possibilità di monetizzazione su Clubhouse sarà aperta solamente a 20 fortunati creator. Questo cambio di passo, però, potrebbe portare a una nuova modalità di utilizzo del social audio che, negli ultimi mesi, ha ottenuto un clamoroso successo tra il pubblico. Anche a causa (o per merito) della sua natura “su invito” che ha resto l’accessibilità all’applicazione (solo per iOS) una sorta di Sacro Graal.

Il programma si chiamerà Clubhouse Creator First ed è stato annunciato su Twitter dal fondatore Paul Davison.

Today’s Town Hall Updates:

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: https://t.co/kmKjQvoUBK — Clubhouse (@joinClubhouse) March 14, 2021

Venti fortunati creator che dovranno candidarsi sul portale creato ad hoc e sperare che la dea bendata dei social punti l’occhio benevolo su di loro. L’obietto della monetizzazione su Clubhouse è un qualcosa di fondamentale per il futuro dell’applicazione: attirando sponsor e pubblicità all’interno dei propri contenuti, si tenterà di coinvolgere sempre più persone. Il tutto dovrebbe, dunque, rendere più accessibile il social network che vive di messaggi audio.

Monetizzazione su Clubhouse, le novità in arrivo

Pubblicità e non solo. Tra le novità che sono in fase di arrivo su Clubhouse c’è anche quella dei ticket: i creator, di fatto, possono “vendere” un biglietto agli spettatori – anzi, ascoltatori – per entrare in una stanza, assistere e partecipare alle discussioni. Come fosse uno spettacolo teatrale o una partita di calcio. Insomma, monetizzare sempre. In ogni modo.